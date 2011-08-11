-Fenerbahçe "sınırsız yabancı"yı olumlu buldu İSTANBUL (A.A) - 11.08.2011 - Yabancı oyuncu sayısının serbest bırakılmasını isteyen kulüplerin başında gelen Fenerbahçe, Futbol Federasyonu'nun Süper Lig kulüplerine sınırsız yabancı oyuncu ile sözleşme yapabilme imkanı getiren kararını olumlu karşıladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Nihat Özdemir, federasyonun güzel bir karar aldığını belirterek, ''Federasyonun kararı gayet uygun ve yerinde. Başından beri beklediğimiz bir karardı'' dedi. Federasyonun kararının kulüpleri rahatlattığını kaydeden Özdemir, ''Federasyonun yabancı konusunda bu formülü uygun. Süper Lig kulüplerinin istediği kadar yabancı oyuncu ile sözleşme imzalaması kararı bütün kulüpleri rahatlatacak. Yabancı sınırlaması nedeniyle eskiden kontenjanı açmak için bir oyuncunun sözleşmesini feshetmek zorunda kalıyordunuz. Bu da kulüpleri mali açıdan sıkıntıya sokuyordu. Bu karar oyunculara karşı kulüplerin elini güçlendirdi. Doğru ve yerinde bir karar olarak değerlendiriyoruz'' diye konuştu. -''Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırabiliriz''- Nihat Özdemir, yurtdışından yetenekli ve genç oyuncularla sözleşme imzalayarak, Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırabileceklerini söyledi. Bu kararın ardından istedikleri yerden genç ve yetenekli oyuncularla sözleşme imzalayabileceklerini vurgulayan Özdemir, ''Daha önce örneğin Afrika'dan istikbal vaat eden genç yeteneklerle sınırlama olduğu için sözleşme yapamıyordunuz. Artık, Afrika, Güney Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinden genç oyuncuları alıp, yetiştirebiliriz. Bunları yetiştirip, belki de Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırabiliriz. Bu karar kulüpler için avantajlı olur. Çok yabancı oyuncu alıp, içinden iyilerini seçip, oynatırsın'' diye konuştu. -''Milli takımı etkilemez''- Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Nihat Özdemir, federasyonun aldığı kararın milli takımı etkilemeyeceğini ileri sürdü. Özdemir, sahada yine 6 yabancı oyuncunun yer alacağına dikkati çekerek, ''Sahada oynayacak yabancı oyuncu sayısı yine 6 olacağı için bu karar milli takımı olumsuz etkilemez. Sonuçta sahadaki yabancı oyuncu konusunda değişen bir şey olmayacak'' ifadelerini kullandı.