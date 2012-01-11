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Spor

Fenerbahçe "kupa"ya iyi başlamak istiyor İSTANBUL (A.A)

11 Ocak 2012 14:22

-Fenerbahçe "kupa"ya iyi başlamak istiyor İSTANBUL (A.A) - 11.01.2012 - Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın Konya Torku Şekerspor'u konuk edecek Fenerbahçe, en son 29 yıl önce kazanılan bu kupaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Konya Torku Şekerspor'la kendi taraftarı önünde karşılaşacak sarı-lacivertli ekip, elde edeceği bir galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'na başarılı bir start vermenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) aldığı 1 maçlık ceza nedeniyle yarın takımının başında sahada görev yapamayacak. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak olan mücadeleyi, hakem Koray Gençerler yönetecek.

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