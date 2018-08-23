T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe: "Kulübün menfaatleri gereği transfer görüşmeleri başlamıştır"

İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe, Al Ahli Kulübüne transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdiği Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile ilgili açıklama yaptı

23 Ağustos 2018 13:57

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, Al Ahli Kulübüne transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdiği Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile ilgili açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada transfer görüşmesine kulübün menfaatleri gereği başlandığı ifade edildi. 
Sarı-lacivertliler tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
\"Suudi Arabistan kulübü Al Ahli SC tarafından futbolcumuz Josef de Souza için gelen ikinci transfer teklifi kulübümüz tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Kulübümüzün yüksek menfaatleri gereği, futbolcunun transferi konusunda Al Ahli ile görüşmelere başlanmıştır.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Al Ahli KulübüneBrezilyalıJosefSouzaKulüptenArabistanAl Ahli SCKulübümüzünAl Ahli
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24