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Spor

Fenerbahçe: "Hocamız bugünkü idmanda takımımızın başındadır"

İSTANBUL,(DHA) - FENERBAHÇE, Aykut Kocaman ile ilgili açıklama yayımladı

07 Kasım 2017 18:55

İSTANBUL,(DHA) - FENERBAHÇE, Aykut Kocaman ile ilgili açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada \"Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takımı\'nın Teknik Direktörü Sayın Aykut Kocaman\'dır ve hocamız bugünkü idmanda takımımızın başındadır\" denildi.
Yapılan açıklama şu şekilde: \"04 Kasım 2017 günü, deplasmanda oynadığımız Osmanlıspor karşılaşmasının ardından, maç sonucunun vermiş olduğu üzüntü ve duygu yoğunluğu nedeniyle, Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman, ulusal basın önünde birtakım ifadeler kullanmış; bu ifadelerden yola çıkarak birçok iddia ortaya atılmıştır.
Gelinen noktada, Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takımı\'nın Teknik Direktörü Sayın Aykut Kocaman\'dır ve hocamız bugünkü idmanda takımımızın başındadır. Kaybedilen puanlar, puan tablosundaki durum tabi ki hiçbir Fenerbahçeliyi mutlu edecek cinsten değildir; ancak unutulmamalıdır ki, henüz kaybedilmiş bir şey yoktur. Geçmişte örneklerine şahit olduğumuz gibi, futbol takımımızın geriye düştüğü zamanlar olmuş, ancak büyük taraftarının koşulsuz desteğiyle ayağa kalkmasını bilmiş ve şampiyonluk kupasını gururla kaldırmıştır. Bugün de hedefimiz şüphesiz ŞAMPİYONLUKTUR. Kamuoyundan ve medyadan beklentimiz, dedikodu haberciliği ve manipülasyonu bir tarz edinmiş gazetecilikten ziyade, kulübümüzden yapılan açıklamalar baz alınarak gündem oluşturulmasıdır. Mevcut durumda, futbol takımımız, Sivasspor karşılaşması için çalışmalarına Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman önderliğinde başlayacaktır.\"

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