-FENERBAHÇE: "HAKLARIMIZI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ" İSTANBUL (A.A) - 06.07.2011 - Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, kulüp başkanı ve yöneticilerin dahil oldukları soruşturmaya ilişkin tüm detayların yönetim kurulu ve kulübün avukatları tarafından dikkatle takip edilmeye devam edildiği bildirildi. Kulübün internet sitesinden yayınlanan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin dün Futbol Federasyonu'na yaptıkları ziyarete de değinilerek, ''Türkiye Futbol Federasyonu'na bir ziyaret gerçekleştiren yönetim kurulu üyelerimiz, TFF yönetimi ile de sürekli olarak istişare halindedir ve gerek UEFA gerekse TFF bazında gelişmeler izlenmektedir'' denildi. ''Milyonlarca taraftarımızın kulübümüzün her platformda haklarının sonuna kadar savunulacağından şüphe duymamasını istiyoruz'' ifadeleri kullanılan açıklama, şöyle devam etti: ''Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, pazar sabahından bu yana kulübümüzde sürekli olarak çalışmalarını yürütmektedir. Profesyonel Futbol Takımımız da benzer şekilde Düzce Topuk Yaylası Kamp Tesislerimizde çalışmalarına devam etmektedir. Yönetim kurulumuz bu hafta içerisinde Topuk Yaylası'na giderek futbol takımımızın çalışmalarını da yerinde takip edeceklerdir. Yönetimimizin de yakından takip ettiği süreç ile ilgili olarak her tür bilgilendirme an be an yapılmaya devam edilecektir. Birlik ve beraberlik içerisinde büyük taraftarımızın da desteği ile içerisinde bulunduğumuz süreci atlatacağımızdan en ufak bir şüphemiz yoktur. Taraftarlarımıza resmi kaynaklar ve kulübümüz tarafından açıklanmadıkça hiçbir bilginin doğruluğuna inanmamalarını önemle hatırlatmak istiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk adaletinin de her zaman olduğu gibi bu süreçte de en doğru kararı vereceğine olan inancımız tamdır.''