-Fenerbahçe "fikstür"e temsilci göndermeyecek İSTANBUL (A.A) - 24.08.2011 - Fenerbahçe Kulübü, Futbol Federasyonunun, sarı-lacivertli takımı Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden men eden kararının ardından, yarın yapılacak Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonu fikstür çekimine temsilci göndermeyeceğini açıkladı. Federasyonun kararını açıklamasının ardından sert bir bildiri yayınlayan Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden ''Yönetememek'' başlıklı ikinci bir açıklama yaptı. Fenerbahçe Kulübü, yaptığı ikinci açıklamada da, Futbol Federasyonuna ve UEFA'ya sert eleştirilerini sürdürdü. Yarın yapılacak Spor Toto Süper Lig 2011-2012 sezonu fikstür çekimine temsilci gönderilmeyeceği duyurulan ''Yönetememek'' başlıklı açıklamada, Futbol Federasyonunun alacağı kararlar ve yapacağı uygulamaların, milyonlarca taraftarı, milyar dolarlık bir sektörü ve Türk futbolunun uluslararası alanda marka değerini etkileyeceği vurgulanarak ''Sürecin başından bu yana pek çok belirsizlik ve saat başı yeni gelişmelerin yaşandığı bir ortamda söylem ve eylem olarak kamuoyuna çelişkili açıklamalar yapan ve katılımcı zihniyetten uzak kararlar alan yönetim anlayışı çerçevesinde bu noktaya gelinmiştir'' denildi. ''Yaptığı her açıklamada bir önceki ile çelişen ve tutarlılık sergileyemeyen TFF yönetimi ülkemizi temsil etme noktasında da vahim hatalar yapmaktadır'' ifadelerinin yer aldığı açıklamada şu görüşlere yer verildi: ''Sürecin en başında TFF'nin alacağı kararı bekleyeceği ve saygı duyacağını belirten UEFA, bugün ülkemize bir müfettiş göndererek, savcı ile görüşerek, haksız ve hukuksuz taleplerde bulunma hakkını kendisinde görebilmektedir. Henüz daha iddianamesi dahi yazılmamış, TFF Etik Kurulu'nun 26 günlük inceleme sonucunda net kanaate ulaşamadığını belirttiği bir ortamda ülkemize gelen UEFA müfettişi TFF yetkilileri ve savcı ile bir saatlik görüşmesinin ardından şike olduğu kanaatine varmış ve takımımızın Şampiyonlar Ligi'ne katılmamasının daha uygun olacağı şeklinde görüş belirtmiştir. Şu net olarak görülmelidir ki; UEFA, iddianamesi dahi yazılmamış bir dava ile ilgili sadece bir savcı ile görüşerek ve sadece basında yer alan haberlere bakarak karar verdiği bugüne dek görülmemiştir. Ne böyle bir hakkı ne de bu şekilde bir mevzuatı vardır. Ancak yasal olarak bu şekilde bir hakkı olmayan UEFA, TFF'ye bir mektup göndererek 'kulüp kendisi çekilsin' şeklinde hukuksuz bir kararı dayatmaya çalışmaktadır. UEFA ve TFF de bilmektedir ki; takımımızın Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını engelleyecek net hiçbir karar bulunmamaktadır. Ancak UEFA, bu şekilde futbolumuzu mahkum etmeye çalışmaktadır. Burada yapılmak istenen Türk futbolunu katletmek ve Türk takımlarını Şampiyonlar Ligi'nden uzak tutmaktır. UEFA başka ülke federasyonlarına yapamadığını Türkiye'ye yapmaya tenezzül etmiş ve bunu yapmaya da muvaffak olmuştur. Bu noktada, ülkesinin takımlarının arkasında durması ve hatta bu şekilde bir incelemeye dahi gerek bırakmaması gereken Türk futbolunu idare edenler, maalesef kulübümüze bir yazı göndererek Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılmama konusunda kararımızı sorma yoluna gitmişlerdir. Bunun da ötesinde federasyon kulübümüzün Şampiyonlar Ligi'ne katılmaması konusunda aldığı kararı kulübümüze kendini savunma hakkı bırakmayacak bir şekil ve tarihte açıklayarak resmen duyurmuştur.'' Fenerbahçe Kulübünün hem kendi haklarını hem de Türk futbolunun haklarını savunmak adına Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılmak durumunda olduğu savunulan açıklamada, ''Şampiyonlar Ligi'nde de Türkiye'de elde ettiği 18. şampiyonluğunda olduğu gibi yine terinin son damlasına kadar zafer için savaşmalıdır. Sırf Fenerbahçe düşmanlığı yapmak adına Türk futbolunu adeta delik deşik edenlerin futbolumuza ve kulüplerimize ceza vermek adına adeta fırsat kollayan kurumların önüne atmaya çalışanlar, tarih önünde bu yaptıklarının hesabını mutlaka vereceklerdir'' şeklinde ifadeler kullanıldı. Açıklama şöyle devam etti: ''Futbolu gerçekten seven ve sağduyu sahibi her taraftarın takım ve renk gözetmeksizin ülke futbolumuzun bu şekilde daha fazla değer kaybetmesine izin vermemesini bekliyoruz. Gün; yurt dışına çıkış yasağı varken kendi takımının maçına dahi gidemeyen başkanların, kendisini pür-i pak gösterme çabalarını izleme; kendilerinden istenen belgeleri dahi teslim edemeyen ancak her fırsatta yurt dışına jurnalcilik yapan kulüplerin, kafa karıştıran demeçlerini dinleme zamanı değil, başımızı ellerimizin arasına alıp Türk futbolunun geleceğini düşünme günüdür. Gün; hep birlikte Türk futbolunu daha iyi bir noktaya taşıma ve uluslararası alanda haklarımızı koruma adına, adımlar atmak günüdür.''