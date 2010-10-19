-FENERBAHÇE "DÖRT KÖŞE" KONYA (A.A) - 18.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'u 4-1 yendi. 50. dakikada Montano'nun pasında topu önüne alan Grajciar'ın sert şutunu kaleci Volkan kornere çeldi. 51. dakikada Lietava'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci topu kornere tokatladı. 64. dakikada sağdan Emre'nin kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında kafasıyla dokunan Lugano, takımını 4-1 öne geçirdi. 74. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Lietava'nın şutunda top yandan auta gitti. 78. dakikada Montano'nun pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Erdal'ın şutu üstten auta çıktı. 87. dakikada Semih'in pasıyla hareketlenen Stoch, kaleci Orkun ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Orkun'dan dönen topu defans uzaklaştırdı. Stat: Atatürk Hakemler: Abdullah Yılmaz xx, Gökhan Memişoğlu xx, Serkan Malkoç xx Konyaspor: Orkun x, Basem x, Emre Toraman x, Kere x, Ramazan xx (Dk. 46 Montano xx), Burak xx (Dk. 63 Erdal) Veli x, Grajciar xx, Hakan x (Dk. 46 Klein x), Adnan xx, Lietava xx Fenerbahçe: Volkan xxx, Gökhan xxx, Lugano xxx, Yobo xxx, Caner xx, Özer ? (Dk. 14 Semih xxx), Emre Belözoğlu xxx, Mehmet xxx, Stoch xxx, Dia xxx (Dk. 76 Gökay x), Niang xx (Dk. 67 Santos xx) Goller: Dk. 26 Emre Belözoğlu, Dk. 34 Semih, Dk. 41 Stoch, Dk. 64 Lugano (Fenerbahçe), Dk. 31 Grajciar (Konyaspor) Sarı kartlar: Dk. 13 Caner, Dk. 79 Lugano (Fenerbahçe) Dk. 32 Lietava, Dk. 44 Emre Toraman, Dk. 45+1 Burak, Dk. 63 Basem Abbas (Konyaspor)