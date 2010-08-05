-FENERBAHÇE "DEVLER LİGİ" FIRSATINI KULLANAMADI İSTANBUL (A.A) - 05.08.2010 - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında elenen Fenerbahçe, 3. kez ''Devler Ligi'' fırsatını kullanamadı. Kupalarda bugüne dek 14 kez eleme turu mücadelesine çıkan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ndeki 9 eleme turunun 3'ünde tur geçemezken, UEFA Kupası ve Avrupa Ligi mücadelelerindeki 5 elemede sorun yaşamadı. 2002-2003 sezonunda Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda'nın Feyenoord takımına elenen Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda da Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı karşısında turu geçememişti. Sarı-lacivertliler, hem UEFA hem Şampiyonlar Ligi mücadelesi için 2 eleme turu oynadığı sezonlarda ilk kez ilk maçta turu geçemedi.