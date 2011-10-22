Fenerbahçe 346 milyon 480 bin 550 lira borçlu

T24 - Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda, sarı-lacivertli kulübün borcunun 346 milyon 480 bin 550 lira olduğu açıklandı.





Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda, kulüp yönetim kurulunun faaliyet raporunun okunmasının ardından üyelere Denetleme Kurulu raporu sunuldu.





Denetleme Kurulu'nun raporunda, sarı-lacivertli kulübün 30 Eylül 2011 itibariyle toplam borcunun 346 milyon 480 bin 550 lira olduğu bildirildi.





Bu borcun ABD Doları karşılığının ise 187 milyon 165 bin 900 olduğu kaydedildi.