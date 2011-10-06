T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe 3 yıl Avrupa'dan men edilebilir

Şampiyonlar Ligi'nden Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ihraç edilen Fenerbahçe, 3 yıl Avrupa kupalarından men edilebilir.

06 Ekim 2011 03:00

T24 - Şampiyonlar Ligi'nden Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ihraç edilen Fenerbahçe, 3 yıl Avrupa kupalarından men edilebilir. Sarı lacivertliler kendi istekleri ile Şampiyonlar Ligi’nden çekilse, alacağı ceza 1 yıl olacaktı.




Fenerbahçe için tehlike çanları yine çalmaya başladı...


Şampiyonlar Ligi’nden men edilen sarı lacivertlilerin bu sezon Avrupa’dan ihraç edilmesinin yeterli olmadığı belirtildi. Sarı lacivertliler kendi istekleri ile Şampiyonlar Ligi’nden çekilse, bu cezanın 1 yılla sınırlı kalacağı ancak TFF tarafından bu karar alındığı için cezanın 3 yıla çıkabileceği belirtiliyor. Eğer TFF bu kararı almasaydı ve Fenerbahçe’yi UEFA, Avrupa’dan men etseydi bu ceza en az 5 yıl olacaktı.



TFF belge vermedi


UEFA’nın bu konuda karar aldığını belirten UEFA’ya yakın bazı hukukçular, kararın da çok yakında açıklanacağını belirtiyor. Fenerbahçe yönetiminin bu durumu bildiği için TFF’den bu yıl cezanın çekildiğine dair yazılı bir belge istediği ancak bu isteğin reddedildiği öğrenildi. UEFA ana statüsünün 50. maddesine göre bir kulübün dolaylı ya da doğrudan bir maçın sonucunu etkileme aktivitesi içinde yer alması halinde her hangi bir yargı kararı olmadan Avrupa kupalarından men edilebileceği belirtiliyor.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24