Fenerbahçe 3 yıl Avrupa'dan men edilebilir

T24 - Şampiyonlar Ligi'nden Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ihraç edilen Fenerbahçe, 3 yıl Avrupa kupalarından men edilebilir. Sarı lacivertliler kendi istekleri ile Şampiyonlar Ligi’nden çekilse, alacağı ceza 1 yıl olacaktı.







Fenerbahçe için tehlike çanları yine çalmaya başladı...





Şampiyonlar Ligi’nden men edilen sarı lacivertlilerin bu sezon Avrupa’dan ihraç edilmesinin yeterli olmadığı belirtildi. Sarı lacivertliler kendi istekleri ile Şampiyonlar Ligi’nden çekilse, bu cezanın 1 yılla sınırlı kalacağı ancak TFF tarafından bu karar alındığı için cezanın 3 yıla çıkabileceği belirtiliyor. Eğer TFF bu kararı almasaydı ve Fenerbahçe’yi UEFA, Avrupa’dan men etseydi bu ceza en az 5 yıl olacaktı.

TFF belge vermedi



UEFA’nın bu konuda karar aldığını belirten UEFA’ya yakın bazı hukukçular, kararın da çok yakında açıklanacağını belirtiyor. Fenerbahçe yönetiminin bu durumu bildiği için TFF’den bu yıl cezanın çekildiğine dair yazılı bir belge istediği ancak bu isteğin reddedildiği öğrenildi. UEFA ana statüsünün 50. maddesine göre bir kulübün dolaylı ya da doğrudan bir maçın sonucunu etkileme aktivitesi içinde yer alması halinde her hangi bir yargı kararı olmadan Avrupa kupalarından men edilebileceği belirtiliyor.



