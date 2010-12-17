-FENERBAHÇE 3 PUANLA BİTİRMEK İSTİYOR İSTANBUL (A.A) - 17.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, ligde ilk yarının son haftasında kendi sahasındaki mücadeleden galibiyetle çıkmak istiyor. Ligde geçen hafta Ankaragücü deplasmanında 2-1 kaybeden sarı-lacivertli ekip, taraftarının önünde çıkacağı Sivasspor karşılaşmasında 3 puanı hedefliyor. Fenerbahçe'de Ankaragücü maçında bu sezon 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Emre, Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Gökhan Ünal ve Bilica ile tedavileri süren ve çalışmalarına takımdan ayrı devam eden Özer Hurmacı, Kazım ve kontrol için İspanya'ya giden Güiza da kadroda yer almayacak. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın Emre'nin yokluğunda orta alanda Selçuk'a şans vermesi beklenirken, Kocaman, son haftalarda ortaya konulan performanslar nedeniyle bazı mevkilerde de değişikliğe gidebilir. Sarı-lacivertli ekibin, Sivasspor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: Volkan, Gökhan Gönül, Lugano, Yobo, Caner, Mehmet Topuz, Cristian, Selçuk, Dia, Alex, Niang. Fenerbahçe'de 3'er sarı kartları bulunan Caner ve Gökhan Gönül, yarınki maçta forma giyip bir sarı kart daha görmeleri durumunda, 18. haftadaki Medical Park Antalyaspor mücadelesinde cezalı olacak. Sivasspor maçının hazırlıklarını bu akşam basına kapalı antrenmanla tamamlayacak sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Yunus Yıldırım yönetecek.