-FENERBAHÇE 3 PUAN VE MORAL PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 28.08.2010 - Fenerbahçe ile Manisaspor, lig tarihinde yarın 9. kez karşı karşıya gelecek. Manisaspor'un ligde ilk kez yer aldığı 2005-2006 sezonundan bu yana yapılan 8 maçtan 4'ünü Fenerbahçe, 1'ini Manisaspor kazanırken, 3 maç ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 17 golüne, Manisaspor 13 golle yanıt verdi. Fenerbahçe'de hedef, Şükrü Saracoğlu'nda seyircisiz oynanacak maçta galip gelerek hem 3 puan almak, hem de Avrupa'dan elenmenin getirdiği moralsizliği gidermek.