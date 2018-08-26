Fenerbahçe, 3 haftada 6 puan kaybetti: Beceriksizlik sonucu belirledi

Spor Toto Süper Lig'e Bursaspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, önce Evkur Yeni Malatyaspor'a sonra da Göztepe'ye deplasmanda kaybetti. Ligin ilk 3 haftasında 6 puan kaybeden Fenerbahçe’nin dün akşamki performansını değerlendiren Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, “Beceriksizlik sonucu belirledi” yorumunda bulundu.

Göztepe’nin 66.dakikada (Halil) uzaktan attığı gole kadar Fenerbahçe’nin ceza alanına giremediğini söyleyen Yıldız, “Golden sonra işler iyice karambole dönüştü. Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu değişikliklerde geç kaldı. Hamlelerini daha önce almalıydı. Riskleri göze almak zorundaydı… Bir maçta 3-4 net gol pozisyonu değerlendirememek kelimenin tam anlamıyla beceriksizlikti. Futbolun değişmez kuralı “atamayana atarlar” dün bir kez daha yaşandı” dedi. Yıldız, şöyle devam etti:

“Bir deplasman maçı daha yenilgiyle kapandı. Fenerbahçe yeni gelen futbolcularla nasıl bir takım organizasyonu kuracak bundan sonra ki maçlarda göreceğiz. Dün akşamki oyun hiç de umut verici değildi… Sancılı bir dönemi değişimle giderebilecekler mi? Bekleyip, göreceğiz…”

*Yıldız'ın yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.