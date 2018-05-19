Fenerbahçe 3-2 Atiker Konyaspor

Fenerbahçe, sahasında Atiker Konyaspor'u 3-2 yendi, ancak İzmir'den beklenen haber gelmeyince sarı lacivertliler sezonu 2. sırada bitirdi. Fernandao, Selim Ay (K.K.) ve Soldado'nun golleriyle sonuca giden Sarı Kanarya, Şampiyonlar Ligi vizesini aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor karşısında, Kardemir Karabükspor maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti. Ülker Stadı'nda oynanan maçta Kocaman, savunmada sarı kart cezalısı Skrtel'in yerine Neto'yu, Aatıf'ın yerine Alper Potuk'u, Giuliano'nun yerine ise Valbuena'yı görevlendirdi. Öte yandan Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena, ligde 9 maç aranın ardından ilk 11'de şans buldu.

Maça etkili başlayan Fenerbahçe aradığı golü 28. dakikada Fernandao ile buldu. 34'te Selim Ay'ın kendi kalesine attığı golle devreye 2-0 önde giren sarı lacivertliler, 65'te bir de penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Soldado da farkı üçe çıkardı.

Pes etmeyen Konyaspor, 70. dakikada Fofana'nın harika golüyle umutlanırken, 3 dakika sonra sahneye çıkan Jahovic skoru 3-2'ye getirdi. Ancak bu gol Konyaspor'a yetmedi ve Fenerbahçe maçı 3-2 kazandı.

Bu sonuçla 72 puana yükselen Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunu Galatasaray'ın ardından 2. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi vizesini aldı. 36 puanda kalan Atiker Konyaspor ise ligi 15. sırada kapattı.



