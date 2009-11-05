Fenerbahçe: 3 - Steaua: 1

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Fenerbahçe evinde konuk ettiği Rumen ekibi Steaua Bükres'i 3-1 lik skorla mağlup etti.



Özellikle ikinci yarıda oynadığı futbolla büyüleyen Fenerbahçe grupta 9 puana ulaşarak bir üst tura çıkma yolunda büyük avantaj yakaladı. Steaua Bükres ise aldığı bu mağlubiyetle son sıradaki yerini sürdürdü. Grupta oynanan diğer karşılaşmada ise Twente, sahasında Sheriff'i 2-1mağlup etti.



Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda ki karşılaşmaya taraftarının da desteğiyle çok iyi başlayan Fenerbahçe 15.dakikada Dos Santos'un ayağından gelen golle 1-0 Öne geçti. Golden sonra temposu düşen Fenerbahçe 38. dakikada Kapetanos'un kafasıyla kalesinde golü gördü 1-1. Fenerbahçe'nin daha sonraki atakları sonuç getirmeyince karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.



İlk yarıya olduğu gibi ikinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe'de 51. dakikada Bilica sahneye çıktı. Alex'in ortasına iyi yükselen Bilica kafayla topu ağlara gönderdi 2-1. Golden sonraki bölümde yaptığı müthiş presle rakibinin rahat top yapmasına engel olan Fenerbahçe 67.dakikada Alex'in jeneriklik golüyle skoru 3-1'e getirdi. Fenerbahçe sayısız gol pozisyonundan yararlanamayınca maç 3-1'lik skorla sona erdi.