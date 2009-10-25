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Spor

FENERBAHÇE: 3 - GALATASARAY:1

Turkcell Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 3-1 mağlup etti.

25 Ekim 2009 03:00

Turkcell Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 3-1 mağlup etti.

Alex: Galip geldiğimiz ve goller attığım için mutluyum

Rijkaard: Bu stadda mutlaka yenceğiz

Koç: Galibiyet daha farklı olmalıydı

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri ise 12 ve 53. dakikada (Pen) Alex ve 90+2. dakikada Güiza attı. Konuk ekibin tek golü ise 56. dakikada Hakan Balta'dan geldi.

10. MAÇI DA FENERBAHÇE KAZANDI

Sarı-lacivertli oyuncu Alex'in attığı gollerle 3-1 kazanarak ezeli rakibine karşı Kadıköy'de yaptığı 10. lig maçından da galibiyetle ayrılmış oldu. 

Galatasaray, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda son galibiyetini 22 Aralık 1999 yılında 2-1'lik skorla almıştı.

ALEX 5 GOLE ULAŞTI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Alex, Galatasaray'a 2 gol atarak bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkarttı. Alex Bursaspor maçında 1, Gençlerbirliği maçında da 2 gol atma başarısı göstermişti.

KEITA KIZARDI

Galatasaray'ın Fildişi Sahillerili oyuncusu Abdulkader Keita karşılaşmanın 74. dakikasında  Carlos'a attığı yumruktan dolayı direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı ve Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.

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