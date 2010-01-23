Fenerbahçe: 3 - Denizlispor: 1

T24 - Turkcell Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Sarı-lacivertliler, ikinci yarının açılış karşılaşmasında Denizlispor'u 3-1 yendi.



Oldukça ağır bir zeminde oynanan karşılaşmaya iki takımda tutuk başlarken futbolcuların top sürmekte oldukça zorlandığı gözlendi.



Fenerbahçe oyun olarak rakibine göre daha üstün olsa da bir türlü golü bulamadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.



İkinci yarıya hızlı başlayan Sarı-lacivertliler'de Guiza'nın bir topu direkten dönerken, Semih de mutlak bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. 77'de sahneye çıkan Andre Santos attığı harika golle takımını 1-0 öne geçirdi.



Ancak 82. dakikada hızlı gelişen Denizlispor atağında Youla karşı karşıya pozisyonda Volkan'ı avladı ve durum 1-1 oldu. Herkes maç bu skorla bitecek derken Guiza'nın içeriye çevirdiği topa ayak koyan Özer Hurmacı Fenerbahçe'yi yeniden üstünlüğe taşıdı. 90. dakikada Guiza ile bir gol daha bulan Fenerbahçe, karşılaşmayı da 3-1 kazanarak ikinci yarıya galibiyetle başladı.



STAT: Şükrü Saraçoğlu

HAKEMLER: Bünyamin Gezer, Cem Satman, Gökhan Memişoğlu, Mürvet Sezer



FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Bekir, Lugano, Bilica, Santos, Mehmet Topuz, Emre, Baroni, Vederson, Semih, Güiza

TEKNİK DİREKTÖR: Christoph Daum



DENİZLİSPOR: Özden, Bajic, Burak, Engin, Roberts, Braga, Güray, Berberovic, Ahmet Cebe, Çağlar, Angelov

TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Kutlu





İlk yarıdan pozisyonlar



5. dakikada Semih'in pasında sağdan ceza alanına giren Güiza'nın pasında, top ceza alanı içinde biriken su nedeniyle yavaşlayınca, Semih'ten önce kaleci Özden çıkarak topu kontrol etti.

24. dakikada Semih'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Güiza kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

25. dakikada Vederson'un soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde oluşan karambolde kaleci Özden çıkarak topa sahip oldu.

28. dakikada ceza alanı dışından kaleye uzak mesafeden Cristian'ın sert şutunda, kaleci Özden üzerine gelen topu kontrol etti.

31. dakikada Angelov'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde penaltı noktası üzerinde müsait durumda topla buluşan Güray meşin yuvarlağı kontrol edemeyince, top yandan kornere çıktı.

34. dakikada Cristian'ın orta sahadan pasında Emre'nin kafayla aşırdığı topla savunmanın arkasında buluşan Güiza, hızla ceza alanına girdi. İspanyol futbolcunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, kaleci Özden önce ayağıyla önlediği topa ikinci hamlede sahip oldu.

35. dakikada Mehmet Topuz'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Güiza kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

39. dakikada ceza alanı dışından serbest vuruş kullanan Vederson'un ortasında, ceza alanı içinde Mehmet Topuz kafayı vurdu, top kaleci Özden'de kaldı.

43. dakikada sol kanattan serbest vuruş kullanan Dos Santos'un ceza alanına gönderdiği topa, Bilica kafayla vurdu, kaleci Özden yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.





İkinci yarıdan pozisyonlar



49. dakikada ceza yayı üzerinde Emre'nin vuruşunda savunmadan seken top, ceza alanında Semih'in önünde kaldı. Golcü futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

59. dakikada Güiza'nın ceza alanına girer girmez vuruşunda, yan direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

62. dakikada ceza alanındaki Semih'in pasında topla buluşan Emre'nin sert şutunda, top kaleci Özden'de kaldı.

63. dakikada Dos Santos'un pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Semih'in vuruşunda, kaleci Özden meşin yuvarlağı kontrol etti.

70. dakikada Güiza'nın kafayla indirdiği topa, kaleciyle karşı karşıya kalan Semih vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

77. dakikada ceza alanın dışından serbest vuruş kullanan Dos Santos'un kaleye gönderdiği topa kaleci Özden'in müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak kalecinin üzerinden filelere gitti: 1-0

82. dakikada Bajic'in orta sahadan ileriye gönderdiği topu Engin kafayla Youla'ya indirdi. Youla, ceza yayı üzerinde Bilica'yı geçerek, kaleci Volkan Demirel ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1

86. dakikada Güiza'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Gökhan Ünal'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta doğru giderken, sağ çaprazda Semih'in çevirdiği topu Güiza altıpasta bomboş durumda bulunan Özer'e gönderdi. Özer de topu boş kaleye atarak takımını 2-1 öne geçirdi.

90. dakikada Deniz'in sağdan ortasında, ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Gökhan Ünal'ın, gelişine vuruşunda kaleci Özden'den dönen topu önünde bulan Güiza, meşin yuvarlağı filelere göndererek farkı ikiye çıkardı: 3-1



Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.





