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Spor

Fenerbahçe 3 - Bursaspor 0

Fenerbahçe Bursaspor galibiyeti ile puanını 60'a çıkarttı

01 Nisan 2014 01:51

Süper Lig'in lideri Fenerbahçe seyircisi önünde Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek ezeli rakibi Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma öncesi puan kaybı yaşamadı. Sarı lacivertlilerin gollerini 17. dakikada Kuyt, 75. dakikada Sow ve 86. dakikada Webo kaydetti.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 60'a çıkarttı üstelik yarıda kalan Trabzonspor karşılaşmasında da TFF sarı lacivertliler lehine karar verirse puanını 63'e çıkartacak. 2. sırada yer alan Galatasaray'ın ise puanı 50.  

 

İlk 11’ler

 

Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Bekir İrtegün, Alves, Caner Erkin, Mehmet Topal (Dk. 78 Selçuk Şahin), Meireles, Kuyt, Salih Uçan (Dk. 73 Mehmet Topuz), Sow, Emenike (Dk. 77 Webo)
Bursaspor: Frey, Basser, Civelli, İbrahim Öztürk, Taiwo (Dk. 55 Ferhat Kiraz), Şamil Çinaz, Bekir Yılmaz, Şener Özbayraklı, Belluschi, Volkan Şen (Dk. 79 Ozan Tufan), Sestak (Dk. 72 Enes Ünal)
Goller: Dk. 17 Kuyt, Dk. 75 Sow, Dk. 86 Webo (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: Dk. 24 İbrahim Öztürk, Dk. 71 Sestak, Dk. 79 Civelli, Dk. 89 Basser (Bursaspor), Dk. 31 Bekir İrtegün, Dk. 68 Caner Erkin (Fenerbahçe)

 

Karşılaşmanın ayrıntıları

 

-86. dakikada Webo ile bir gol daha buldu Fenerbahçe ve skoru 3-0'a getirdi.
-75. dakikada Fenerbahçe Sow'un golüyle farkı 2'ye çıkardı.
-66. dakikada Ferhat kaleci Volkan'la karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Volkan başarılıydı.
-61. dakikada Kuyt'ın vuruşunu kaleci Frey çizgi üzerinden çıkarmayı başardı.
-48. dakikada Bursaspor sağdan kullanılan kornerde gole yaklaştı. Civelli'ni kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.
-Karşılaşmada ikinci yarıya Bursasporlu oyuncular başladı.
-Karşılaşmada ilk yarının son düdüğü geliyor.
-17. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Bursaspor defansı inanılmaz bir hata yaptı. Basser ve kaleci Frey arasındaki anlaşmazlıkta Kuyt araya girdi ve golü buldu. 1-0
-15. dakikada Sow iki Bursasporlu oyuncuyu çalımlarla geçti ve plaese vuruşunu yaptı. Kaleci Frey bir kez daha başarılıydı.
-14. dakikada bu kez Kuyt verdi pası kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Sow kaldı. Bu oyuncu vuruşunda topu üstten auta attı.
-13. dakikada Salih bir harika pas daha attı defansın arkasına; kaleciyle karşı karşıya kalan Kuyt çok kötü bir vuruşla topu kaleci Frey'e teslim etti.
-11. dakikada Emenike bu kez ceza sahası dışından çekti şutunu kaleci Frey yine topu kornere çelmeyi başardı.
-9. dakikada Salih'in güzel ara pasında Emenike kaleci Frey'le karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Frey topu ayağıyla kornere çeldi.
-Maça Fenerbahçeli oyuncuların vuruşuyla başlandı.  

 

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