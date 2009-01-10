Fenerbahçe 28. sıraya düştü



Dünyanın en iyi futbol takımları değerlendirmesinde, en başarılı takımlar arasında Fenerbahçe 28. sırada yer aldı.



Dünyanın en iyi takımları değerlendirmesinde, Fenerbahçe 6 sıra gerileyerek, 28. sıraya indi.



Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) değerlendirmesinde, dünyanın en başarılı takımları listesinin ilk 3 sırasında İngiltere'nin Manchester United, Almanya'nın Bayern Münih ve yine İngiltere'nin Liverpool takımları yer aldı. Bir önceki ay 22. sırada bulunan Fenerbahçe, 6 sıra geriledi ve Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla birlikte 28. sırayı paylaştı. Galatasaray, 56. sıradan 49. sıraya yükselirken, Beşiktaş, 102. sıradan 110. sıraya geriledi.



En başarılı ilk 350 takım arasında Kayserispor 6 sıra gerileyerek 173, Sivasspor 33 sıra yükselerek 255, Gençlerbirliği 13 sıra gerileyerek 305 ve Trabzonspor 2 sıra yükselerek, aynı puana sahip 3 takımla birlikte 326. sırada yer aldı.

