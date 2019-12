-FENERBAHÇE 22 SAYI FARKLA YENDİ İSTANBUL (A.A) - 25.12.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde yapılan maçta Fenerbahçe Ülker, TOFAŞ'ı 22 sayı farkla 83-61 yendi. Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Ülker, ilk 4 dakika 29 saniyede 9-0 öne geçti. Pota altında Kaya ile etkili olan sarı-lacivertliler, 6. dakika içinde farkı 12 sayıya (14-2) çıkardı. Bu dakikadan sonra toparlanan ve hücumda sayı bulmaya başlayan TOFAŞ, periyodun bitimine 40 saniye kala Mahalbasic'in basketiyle farkı 5 sayıya (20-15) indirdi ve ilk periyot Fenerbahçe Ülker'in 23-17 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyotta Mirsad, Kinsey, Oğuz ve Tomas'ın basketleriyle 4 dakika 19 saniyede 14-3'lük seri yakalayan sarı-lacivertliler, 15. dakika içinde farkı 17 sayıya (37-20) çıkardı. İlk yarıda 9 top çalmayla oynayan Fenerbahçe Ülker, 12 top kaybı yapan ve 6 üç sayılık atışta hiç isabet bulamayan TOFAŞ karşısında devreyi 45-28 önde kapadı. Üçüncü periyotta Ömer'in 3 sayılık basketleriyle farkı daha da açan Fenerbahçe Ülker, 26. dakika içinde Lavrinovic'in faul atışlarından bulduğu basketlerle farkı 23 sayıya (60-37) çıkardı ve son periyoda da 66-47 önde girdi. Son periyotta genç oyuncular Can ve Erbil'i oynatan Fenerbahçe Ülker, Can'ın basketleriyle bitime 3 dakika 57 saniye kala farkı 26 sayıya kadar (76-50) çıkardı ve karşılaşmadan da 83-61 galip ayrıldı. Fenerbahçe Ülker, 14 top çalma, 6 top kaybıyla oynarken, TOFAŞ 22 top kaybı, 1 top çalma ve 11'de 2 üç sayı isabetle oynadı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Recep Ankaralı xxx, Yener Yılmaz xxx, Aydın Karaçam xxx Fenerbahçe Ülker: Ukic xx 6, Ömer xxx 6, Preldzic xxx 11, Kaya xx 7, Lavrinovic xx 8, Oğuz xxx 6, Greer xxx 5, Kinsey xx 3, Mirsad xxx 10, Tomas xx 7, Can xxx 12, Erbil xx 2 TOFAŞ: Rowe xx 2, Nichols xx 10, İnanç xx 3, Ruzic xxx 13, Onur xx 5, İlkan xx 8, Mahalbasic xxx 14, Can Altıntığ x 2, Fırat x 2, Kenan x, Can Özcan x 2, Osman x 1. Periyot: 23-17 Devre: 45-28 3. Periyot: 66-47 5 Faulle Çıkan: 39.56 Can (Fenerbahçe Ülker)