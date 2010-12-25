T24 LogoT24 Logo
Spor

FENERBAHÇE 22 SAYI FARKLA YENDİ İSTANBUL (A.A)

25 Aralık 2010 23:17

-FENERBAHÇE 22 SAYI FARKLA YENDİ İSTANBUL (A.A) - 25.12.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde yapılan maçta Fenerbahçe Ülker, TOFAŞ'ı 22 sayı farkla 83-61 yendi. Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Ülker, ilk 4 dakika 29 saniyede 9-0 öne geçti. Pota altında Kaya ile etkili olan sarı-lacivertliler, 6. dakika içinde farkı 12 sayıya (14-2) çıkardı. Bu dakikadan sonra toparlanan ve hücumda sayı bulmaya başlayan TOFAŞ, periyodun bitimine 40 saniye kala Mahalbasic'in basketiyle farkı 5 sayıya (20-15) indirdi ve ilk periyot Fenerbahçe Ülker'in 23-17 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyotta Mirsad, Kinsey, Oğuz ve Tomas'ın basketleriyle 4 dakika 19 saniyede 14-3'lük seri yakalayan sarı-lacivertliler, 15. dakika içinde farkı 17 sayıya (37-20) çıkardı. İlk yarıda 9 top çalmayla oynayan Fenerbahçe Ülker, 12 top kaybı yapan ve 6 üç sayılık atışta hiç isabet bulamayan TOFAŞ karşısında devreyi 45-28 önde kapadı. Üçüncü periyotta Ömer'in 3 sayılık basketleriyle farkı daha da açan Fenerbahçe Ülker, 26. dakika içinde Lavrinovic'in faul atışlarından bulduğu basketlerle farkı 23 sayıya (60-37) çıkardı ve son periyoda da 66-47 önde girdi. Son periyotta genç oyuncular Can ve Erbil'i oynatan Fenerbahçe Ülker, Can'ın basketleriyle bitime 3 dakika 57 saniye kala farkı 26 sayıya kadar (76-50) çıkardı ve karşılaşmadan da 83-61 galip ayrıldı. Fenerbahçe Ülker, 14 top çalma, 6 top kaybıyla oynarken, TOFAŞ 22 top kaybı, 1 top çalma ve 11'de 2 üç sayı isabetle oynadı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Recep Ankaralı xxx, Yener Yılmaz xxx, Aydın Karaçam xxx Fenerbahçe Ülker: Ukic xx 6, Ömer xxx 6, Preldzic xxx 11, Kaya xx 7, Lavrinovic xx 8, Oğuz xxx 6, Greer xxx 5, Kinsey xx 3, Mirsad xxx 10, Tomas xx 7, Can xxx 12, Erbil xx 2 TOFAŞ: Rowe xx 2, Nichols xx 10, İnanç xx 3, Ruzic xxx 13, Onur xx 5, İlkan xx 8, Mahalbasic xxx 14, Can Altıntığ x 2, Fırat x 2, Kenan x, Can Özcan x 2, Osman x 1. Periyot: 23-17 Devre: 45-28 3. Periyot: 66-47 5 Faulle Çıkan: 39.56 Can (Fenerbahçe Ülker)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24