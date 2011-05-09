-FENERBAHÇE, 2011'DE YENİLGİYİ UNUTTU İSTANBUL (A.A) - 09.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, 2011 yılında ligde yenilgiyi unuttu. Antalya'da yaptığı devre arası kampından sonra ligin ikinci yarısındaki çıkışıyla 9 puan geriden gelip, liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertlilerin, ligde tam 148 gündür bileği bükülmüyor. Fenerbahçe, ligde en son 16. haftada, 12 Aralık 2010'da deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. -16 MAÇTA 15 GALİBİYET- Ligin 17. haftasında Sivasspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, devre arasından sonra galibiyet serisi yakalayarak, Ankaragücü maçının ardından yaptığı 16 maçta 15 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu seride Trabzonspor, Kayserispor, Beşiktaş gibi rakiplerini yenen sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ı, Türk Telekom Arena'da çıktığı ilk derbi maçta 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe, böylece rakibini yeni stadında yenen ilk takım oldu. Sarı-lacivertliler, bu dönemde tek beraberliğini 27. haftada kendi sahasında Bursaspor karşısında aldı. -EN ÇOK 2-0 KAZANDI- Fenerbahçe, bu dönemde en fazla 2-0'lık skorla kazandı. Sarı-lacivertliler, 5 maçını 2-0'lık sonuçla kazanırken, bu sonuçları kendi sahasındaki maçlarda elde etti. Bu dönemde 4 kez 1-0, 2'şer kez 3-1 ve 4-2'lik skorla kazanan Fenerbahçe, 1'er kez de 2-1, 5-3 ve 0-0'lık sonuç aldı. -16 MAÇTA 35 GOL ATTI- Fenerbahçe, bu dönemde 16 maçta 35 gol atarken, kendi kalesinde 10 gol gördü. Sarı-lacivertliler, bu dönemde sadece 0-0 berabere kaldığı Bursaspor maçında gol atamazken, 10 maçta ise kalesinde gol görmedi. -KAPTAN TAKIMINI SIRTLIYOR- Takım kaptanı Alex de Souza, bu dönemde de attığı gollerle takımını sırtladı. Ligde 22 golle gol krallığında ilk sırada bulanan Brezilyalı futbolcu, 16 maçta 11 gol kaydetti. Alex, bu dönemde 22. haftada derbi maçta Beşiktaş'a 3 gol atarak, ''hat-trick'' yaptı. Sarı-lacivertlilerde bu 16 maçlık dönemde, Niang 6, Lugano 4, Andre Santos ve Semih 3'er, Dia 2, Gökhan Gönül, Caner, Emre, Güiza ve Stoch ise birer gol kaydetti. Fenerbahçe'nin 4-2 kazandığı Beşiktaş maçında 1 golü Necip kendi kalesine atmıştı. -16 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ- Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 16 maçlık ''yenilmezlik serisi''nde aldığı sonuçlar şöyle: 17. hafta Fenerbahçe-Sivasspor...............: 1 - 0 18. hafta Medical Park Antalyaspor-Fenerbahçe: 0 - 1 19. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor.............: 2 - 0 20. hafta Manisaspor-Fenerbahçe..............: 1 - 3 21. hafta Fenerbahçe-Kayserispor.............: 2 - 0 22. hafta Beşiktaş-Fenerbahçe................: 2 - 4 23. hafta Fenerbahçe-Kasımpaşa...............: 2 - 0 24. hafta Gençlerbirliği-Fenerbahçe..........: 2 - 4 25. hafta Fenerbahçe-Konyaspor...............: 2 - 0 26. hafta Galatasaray-Fenerbahçe.............: 1 - 2 27. hafta Fenerbahçe-Bursaspor...............: 0 - 0 28. hafta Eskişehirspor-Fenerbahçe...........: 1 - 3 29. hafta Fenerbahçe-Gaziantepspor...........: 1 - 0 30. hafta Bucaspor-Fenerbahçe................: 3 - 5 31. hafta Fenerbahçe-İstanbul B.Belediyepor..: 2 - 0 32. hafta Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe....: 0 - 1 -HEM KALELERİNİ SAVUNUYOR, HEM DE GOL ATIYORLAR Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Kardemirspor'u Diego Lugano'nun attığı golle 1-0 yenerek, liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de savunma oyuncuları hem kalelerini savunuyor, hem de gol atarak takımlarına maç kazandırıyor. Sarı-lacivertlilerde savunmada görev yapan futbolculardan Lugano, Andre Santos, Gökhan Gönül ve Caner, bu sezon ligde toplam 15 gole imza attı. Fenerbahçe'nin savunma oyuncuları 15 golün 8'ini sahalarında oynadığı maçlarda kaydederken, 7 golü ise deplasmanda filelere gönderdi. -EN GOLCÜSÜ LUGANO- Kardemir Karabükspor maçında attığı golle takımına 3 puanı getiren Lugano, Fenerbahçe'nin en golcü savunma oyuncusu olarak dikkati çekiyor. Uruguaylı oyuncu, bu sezon şu ana kadar ligde 7 kez fileleri havalandırdı. Lugano'nun ardından 4 golle Andre Santos geliyor. Sarı-lacivertlilerde Gökhan Gönül 3, Caner ise 1 gol kaydetti. Fenerbahçe'de savunmada sürekli forma giyen oyunculardan Joseph Yobo'nun ise henüz golü bulunmuyor. Bu sezon bazı maçlarda oynayan Bekir ve Bilica da gol atamadı. -SAVUNMA 9 PUAN KAZANDIRDI- Fenerbahçe, bu sezon 3 maçı savunma oyuncularının attığı gollerle kazandı. Ligin 18. haftasında Medical Park Antalyaspor deplasmanında 40. dakikada Gökhan Gönül'ün attığı golle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya galibiyetle başladı. Ligde 29. haftada Gaziantepspor ile yaptığı karşılaşmada 90+4. dakikada Andre Santos'un attığı golle 1-0 galip gelen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında çok önemli 3 puan aldı. Son 3 haftaya Trabzonspor ile puan puana giren sarı-lacivertliler, Kardemir Karabükspor deplasmanında ise Lugano'nun attığı golle, 3 puan alarak, son 2 haftaya da averajla lider girdi. -SAVUNMACILARIN GOLLERİ- Fenerbahçe'nin savunma oyuncularının attığı goller şöyle: Lugano: 7 gol 2. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe.........: 3-2 (1 gol) 3. hafta: Fenerbahçe-Manisaspor..........: 4-2 (1 gol) 15.hafta: Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor: 2-1 (1 gol) 19.hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor.........: 2-0 (1 gol) 21.hafta: Fenerbahçe-Kayserispor.........: 2-0 (1 gol) 24.hafta: Gençlerbirliği-Fenerbahçe......: 2-4 (1 gol) 32.hafta: Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe: 0-1 (1 gol) Andre Santos: 4 gol 7. hafta: Fenerbahçe-Gençlerbirliği..........: 3-0 (1 gol) 24.hafta: Gençlerbirliği-Fenerbahçe..........: 2-4 (1 gol) 29.hafta: Fenerbahçe-Gaziantepsopr...........: 1-0 (1 gol) 30.hafta: Bucaspor-Fenerbahçe................: 3-5 (1 gol) Gökhan Gönül: 3 gol 1. hafta: Fenerbahçe-Medical Park Antalyaspor: 4-0 (1 gol) 11.hafta: Fenerbahçe-Eskişehirspor...........: 4-2 (1 gol) 18.hafta: Medical Park Antalyaspor-Fenerbahçe: 0-1 (1 gol) Caner Erkin: 1 gol 28.hafta: Eskişehirspor-Fenerbahçe...........: 1-3 (1 gol)