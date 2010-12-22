-FENERBAHÇE 2010 YILINA YENİLGİYLE VEDA ETTİ İSTANBUL (A.A) - 21.12.2010 - Ziraat Türkiye Kupası (C) Grubu 2. hafta maçında Bucaspor'a kendi sahasında 3-2 kaybeden Fenerbahçe, 2010 yılına yenilgiyle veda etti. Sarı-lacivertliler, bu sezon kendi sahasından 2. kez yenildi. Ligde bu sezon sahasında yenilgi yüzü görmeyen ve 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle ilk yarıda iç saha lideri olan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında sahasında Young Boys'a 1-0 kaybetmişti. Fenerbahçe, kendi sahasında ligde ise en son geçen sezon 22 Şubat 2010'da Bursaspor'a 3-2 mağlup olmuştu. -KUPADA HENÜZ PUAN ALAMADI- Kupada 2. hafta maçında Bucaspor'a yenilen Fenerbahçe, henüz puanla tanışamadı. Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçında deplasmanda Ankaragücü'ne 4-2 yenilmişti. Kupada her iki maçta da kaleyi koruyan Serkan, toplam 7 gol yedi. -DİA SAKATLANDI- Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Dia, ikinci yarıda sakatlandı. Maçın 63. dakikasında sakatlanarak kenarda tedavi olan Dia, bir daha oyuna giremedi ve 66. dakikada yerini Niang'a bıraktı. -FENERBAHÇE 10 KİŞİYLE 3. GOLÜ YEDİ- Fenerbahçe, maçtaki 3. golü 10 kişiyle yedi. Sarı-lacivertlilerde, sakatlanan Dia'nın saha kenarında tedavisi yapılırken, Bucaspor 65. dakikada Manucho'nun vuruşuyla 3. golü kaydetti. -3. GOLDEN SONRA ALEX VE NİANG OYUNA GİRDİ- Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 65. dakikada Bucaspor'un, 3-2 öne geçmesinin ardından iki oyuncu değişikliği yaptı. Maçın 66. dakikasında sakatlanan Dia'nın yerine Niang, Stoch'un yerine de Alex oyuna girdi. Sarı-lacivertliler, bu dakikadan sonra ilerde çift forvetle oynamasına rağmen aradığı golü bulamadı. -UĞUR BU SEZON İLK KEZ OYNADI- Sakatlığı nedeniyle bu sezon forma giyemeyen Uğur Boral, ilk kez Bucaspor maçında oynadı. Geçen sezon 4 Şubat 2010'da Bursaspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçının 36. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve sol çapraz ön bağları kopan Uğur, ameliyat olarak sezonu kapatmıştı. Bu sezon da sakatlığı nedeniyle oynayamayan Uğur, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında 8 ay 23 gün sonra 18 kişilik maç kadrosuna alınmış, ancak forma giyememişti. Uğur, bu akşam 76. dakikada Selçuk'un yerine oyuna girdi. -"FENER GOL GOL GOL, FENER KUPA GİDİYOR"- Karşılaşmanın 84. dakikasından itibaren sarı-lacivertli taraftarlar, "Fener gol gol gol, Fener kupa gidiyor" diye tezahürat yaptı. Taraftarların daha sonra dünya şampiyonu olan bayan voleybol takımı için "Armanın gururu Sarı Melekler" diye tezahürat yapması dikkati çekti. Bir ara "Sahadan çekilin melekler gelsin" diye tezahürat yapan taraftarlar, futbolcularına tepki gösterirken, son dakikalarda Bucasporlu futbolcuları alkışladı. -SAHAYA TARAFTAR GİRDİ- Karşılaşmanın 72. dakikasında sahaya bir Fenerbahçeli taraftar girdi. Görevliler, taraftarı hemen yakalayarak, saha dışına çıkardı.