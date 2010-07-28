Fenerbahçe: 2 Young Boys: 2

T24

YOUNG BOYS BERABERLİĞİ SAĞLADI

TOP DİREKTEN DÖNDÜ



GOLLL STOCH

NE GEREĞİ VARDI KAZIM?

İKİNCİ DEVRE



TOP BİR KEZ DAHA DİREKTEN DÖNDÜ



TOP 3.KEZ DİREKTEN DÖNDÜ

VOLKAN'DAN MÜKEMMEL KURTARIŞLAR



YOUNG BOYS PENALTI KULLANACAK

1.Dakika Ve zorlu mücadelede ilk düdük çaldı, karşılaşma temsilcimizin vuruşu ile başladı...Başarılar Fenerbahçe...2.Dakika İlk tehlikeli atak Young Boys'tan.... Degen atılan arapasta kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı... Degen'in vuruşunda Volkan topu ayakları ile uzaklaştırdı...3.Dakika Young Boys karşılaşmaya çok hızlı başladı... Sol kanattan yapılan ortada Jemal'in kafa vuruşu kaleci Volkan'da kaldı... Young Boys'tan üst üste iki tehlikeli atak geliştirdi5.Dakika Fenerbahçe Emre'nin attığı golle 1-0 öne geçti...Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Gökhan'ın pasında Emre topla ceza sahasının içerisine girdi ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi...7.Dakika Doubai ceza sahasının dışından çok sert vurdu, Doubai'nin vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı...10.Dakika Fenerbahçe bugün yeni mavi forması ile sahada...12.Dakika Alex'in arapasında Gökhan Ünal topa hareketlenemedi...14.Dakika Young Boys'tan bir tehlikeli atak daha... Doubai ceza sahası dışından bir kez daha kaleyi yokladı top auta çıktı...17.Dakika Bienvenu'nun ortaladığı topta Dudar'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu... Gol adeta geliyorum dedi... Bu kadar kolay pozisyon vermemeliyiz...21.Dakika Young Boys tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullandı... Costanzo'nun vuruşu farklı şekilde dışarı çıktı...23.Dakika Maçın ilk sarı kartı Bekir'e... Bekir rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü25.Dakika Bir sarı kart da Kazım Kazım'a.... Kazım, Lulic'e yaptığı sert müdahaleden sonra sarı kart gördü...26.Dakika Costanzo'nun sert ortasında kaleci Volkan topu çift yumrukla uzaklaştırdı27.Dakika Fenerbahçe Emre ile çok tehlikeli geldi... Stoch'un pasında Gökhan Ünal topu Emre'ye indirdi, Emre topun gelişine sert vurdu, Emre'nin vuruşu yandan dışarı çıktı30.Dakika Senad Lulic ceza sahası içinde bomboş durumda şutunu çekti, direkten döndü. Sonrasında Henri Bienvenu topu dışarı attı.32.Dakika Lulic'in ceza sahasına açtığı ortaya Jemal çok iyi yükseldi vuruşu üstten dışarı çıktı33.Dakika Jemal ceza sahasında yerde kaldı, hakeme baktı ama hakemin kararı devam...36.Dakika Dos Santos, ceza sahasına girdi şutunu çekti top farklı şekilde dışarı çıktı39.Dakika Bu dakikalarda iki takımında temposu düştü...41.Dakika Gökhan Ünal'ın pasında, Christian topun üzerinden atladı, Stoch ceza sahası dışından çok sert vurdu direğe de çarpan top ağlara gitti...44.Dakika Fenerbahçe geride kalan dakikaları 10 kişi tamamlayacak...Kazım Kazım ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü... Faulden sonra topu havaya attığı için sarı kart gördü...45.Dakika Karşılaşmada 2 dakikalık uzatma süresi oynanacak...46.Dakika İkinci yarıda ilk düdük çaldı....49.Dakika Young Boys çok tehlikeli geldi... Degen'in vuruşunda Bilica son anda araya girdi ve Bilica'ya çarpan top yön değiştirdi...51.Dakika Scott Sutter ceza sahası dışından çok sert vurdu Volkan'ın uzaklaştırmak istediği top direkten döndü...54.Dakika Önder rakibine yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gördü...57.Dakika Stoch arapasını ceza sahasına gönderdi. Gökhan koştu ama top kaleci Bürki'de kaldı.62.Dakika Fenerbahçe sesleri bu dakikalarda stadı inletiyor...65.Dakika Young Boys'ta oyuncu değişikliği... Lulic oyundan alınırken Regazzoni oyuna giriyor...71.Dakika Alex sarı kart gördü.72.Dakika Bir oyuncu değişikliği de Fenerbahçe'de Gökhan oyundan alınırken Selçuk oyuna girdi73.Dakika Degen'in pasında Costanzo kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan çok sert vurdu top üst ağlarda kaldı74.Dakika Costanzo ceza sahasında yerde kaldı, hakemin kararı devam... Costanzo hakemi aldatmaya yönelik hareketinden sarı kart gördü...76.Dakika Alex'in kullandığı köşe vuruşunda top Bürki'de kaldı78.Dakika Doubai'nin sert şutu Volkan'ın kontrolünde dışarı çıktı79.Dakika Degen ceza sahası içinde önünde seken topa son bir hamleyle dokundu direkten döndü. Sonrasında Spycher tamamladı, Bekir kafayla kaleye giden topu kesti.80.Dakika Fenerbahçe'de bir oyuncu değişikliği daha... Alex oyundan alınırken Semih oyuna girdi81.Dakika Bu sefer Regazzoni sert vurdu Volkan yatarak topu kontrol etti...82.Dakika Marco Scheneuwly ceza sahası içinde çok sert vurdu, Volkan harika çıkardı.83.Dakika Young Boys'ta oyuncu değişikliği... Doubai oyundan alınırken Moyaka oyuna girdi85.Dakika Regazzoni yerden sert vurdu Volkan uzandı ve topu kontrol etti86.Dakika Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği... Emre oyundan alınırken Deivid oyuna girdi88.dakika Volkan yavaş hareketlerinden dolayı sarı kart gördü89.Dakika Costanzo kullandığı penaltı atışını gole çevirdi...90.Dakika Karşılaşmada 4 dakikalık uzatma süresi oynanacak...90+2.Dakika Moyaka ceza sahasında topla buluştu vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı90-4.Dakika Karşılaşmada son düdük çaldıStat: Stade de SuisseHakemler: Svein Oddvar Moen, Geir Age Masovn Holen, Dag-Roger Nebben (Norveç)Young Boys: Bürki, Dudar, Sutter, Costanzo, Doubai, Bienvenu, Spycher, Lulic, Affolter, Degen, JemalFenerbahçe: Volkan Demirel, Önder, Bilica, Bekir, Andre Santos, Kazım, Cristian, Emre, Stoch, Alex, Gökhan Ünal