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Spor

Fenerbahçe 2 yıldır lider olamıyor

Sarı lacivertliler en son 2015-2016 sezonunda liderlik koltuğuna oturmuştu

01 Kasım 2017 15:34

Süper Lig'de ilk 10 haftada lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen Fenerbahçe, yaklaşık 2 yıldır zirveye çıkamıyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, şu ana kadar beklentilerin uzağında kaldı. İlk 10 haftada zirveye yaklaşamayan, hatta ilk 3 sıraya bile yükselemeyen sarı-lacivertliler, uzun süredir lider olamıyor.

Fenerbahçe, son olarak 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 30 Kasım 2015'te Trabzonspor'u 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturmuştu.

Liderlik rekoru hala elinde

Fenerbahçe, uzun süredir lider olamasa da bu alanda lig rekorunu hala elinde bulunduruyor.

Sarı-lacivertliler, 60. yaşını geçiren ligde geride kalan sezonlarda tam 554 haftayı lider tamamladı.

Fenerbahçe'nin ardından, Galatasaray 530 hafta liderlik koltuğunda otururken, 411 hafta ilk sırada yer alan Beşiktaş ise üçüncü oldu. Trabzonspor ise 200 haftayı lider kapadı.

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