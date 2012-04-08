Fenerbahçe'ye yenilen Antalyaspor ligde kaldı, Samsun küme düştü

Spor Toto Süper Lig'de normal sezonun son haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-Lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Sow ve 78. dakikada Bienvenu kaydetti. Öte yandan Antalyaspor, Fenerbahçe'ye yenilmesine rağmen; Samsunspor'un Sivasspor'a 2-1 mağlup olmasıyla ligde kaldı.

Samsunspor küme düştü

TFF 1. Lig'den geçen yıl Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Samsunspor, bir sezon mücadele ettiği lige yenilgiyle veda etti. Kırmızı-beyazlı Karadeniz temsilcisi, Ankaragücü ve Manisaspor'dan sonra bir alt lige düşen 3'üncü ve son takım oldu.

Medical Park Antalyaspor ile ligde kalma mücadelesini son haftaya kadar sürdüren Samsunspor, sahasında Sivaspor'a 2-1 mağlup oldu ve 36 puanda kaldı. Medical Park Antalyaspor da deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 yenilmesine karşın ligi 39 puanla 15'inci sırada tamamlayarak lige tutunmayı başardı.