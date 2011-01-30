Fenerbahçe 2-0 Trabzonspor

T24 - Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda lider Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek aradaki puan farkını 4'e indirdi ve zirve yarışında 'ben de varım' dedi.



Sar-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Diego Lugano ve 23. dakikada Mamadou Niang kaydetti.



Bu sonuçla beraber puanını 39'a yükselten Kanarya 3. sıradaki yerini korurken zirveye bir adım daha yaklaştı. 43 puanda kalan Karadeniz temsilcisi ise liderliğini sürdürdü ancak en yakın takipçisi Bursaspor'un Galatasaray'ı 2-0 yendiği haftada şampiyonluk yolunda derin bir yara aldı.



Ayrıca ligin ilk devresinde deplasmanda Trabzonspor'a 3-2 yenilen Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte olası bir ikili averajda bordo-mavili takıma karşı üstün konuma geçti.



Kıran Kırana geçen maçta adeta kemik sesleri gelirken kartlarda havada uçuştu. 90 dakika boyunca toplamda 12 tane sarı kart çıkarken, 65. dakikada Fenerbahçeli Selçuk Şahin ve 70. dakikada Trabzonsporlu Glowacki ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldılar. Maçta son anlar oynanırken 90+5. dakikada Bordo-mavililerin tecrübeli oyuncusu Tayfun Cora da Bünyamin Gezer'den nasibini aldı. Tayfun direkt kırmızı kart görerek sahayı terk etmek zorunda kaldı.





SELÇUK VE GÖKHAN MANİSA DEPLASMANINDA YOK



Karşılaşmanın 42. dakikasında Umut Bulu'u arkadan çekerek Bünyamin Gezer tarafından sarı kart gören Gökhan Gönül cezalı duruma düştü. Gökhan Gönül ve Selçuk Şahin Fenerbahçe'nin gelecek hafta oynayacağı Manisaspor maçında forma giyemeyecekler.



Trabzonspor'da ise Glowacki 20. haftada oynanacak Medical Park Antalyaspor maçında takımını yalnız bırakacak. Tayfun Cora'nın kaç maç ceza alacağı PFDK'nın vereceği karardan sonra belli olacak.





KADIKÖY'DE BÜYÜK SEVİNÇ



Trabzonspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyet Kadıköy'de büyük sevinç yaratırken, taraftarlar tribünlerde galibiyet şarkıları söyledi.



Taraftarlar, Türk Telekom kale arkası tribünde “Kocaman umutlarımızın sahibisin” yazılı pankart açtı.



Maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcuların büyük bölümü el ele tutuşarak kendilerini çağıran tribünlere gitti. Sarı-lacivertli futbolcular, bütün tribünleri gezerek taraftarlarla birlikte tezahürat yaptı.





İÇ SAHADA KAYBETMEYEN FENERBAHÇE, TRABZONSPOR'A DUR DEDİ



Bu sezon ligde iç sahada hiç maç kaybetmeyen Fenerbahçe, dış sahalarda yenilgisi bulunmayan Trabzonspor'a ilk deplasman mağlubiyetini tattırdı.



Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de çıktıkları 10 maçta 8 galibiyet 2 beraberlik alarak toplamda 26 puan kazandı.



Fenerbahçe maçına kadar deplasmanlarda yaptıkları 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik alarak 20 puan toplayan Trabzonspor ise bu sezon 9. deplasman maçında ilk kez yenildi.





TRABZONSPOR 135 GÜN SONRA LİGDE YENİLDİ



Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyetle ligde 135 gün sonra yenildi.



Ligde bundan önceki yenilgisini 17 Eylül 2010'da Manisaspor'a karşı sahasında 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, 135 gün sonra mağlup oldu.



Trabzonspor, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda adeta galibiyeti unuttu.



20 Mart 1993 tarihinde Kadıköy'de yapılan lig maçında Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Trabzonspor, bu tarihten sonra Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı 18 lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 jübile maçı olmak üzere toplam 20 karşılaşmadan 13'ünü yitirdi, 6'sında berabere kaldı, yalnızca 23 Ağustos 1997'de yapılan lig maçını 3-1'lik skorla kazanabildi.







