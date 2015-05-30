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Spor

Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 0

Sezonun 34. ve son hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı Emre Belözoğlu ve Alper Potuk'un golleriyle mağlup etti

30 Mayıs 2015 22:33

Süper Lig Süleyman Seba Sezonu'nun 34. ve son hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı Emre Belözoğlu ve Alper Potuk'un golleriyle 2 - 0 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe 2014 - 2015 sezonunu 74 puanla 2. sırada tamamlarken, konuk Kasımpaşa ise 37 puanla sezonu kapattı. Maçın bitiş düdüğünün ardından ise sezon bitiminde takımdan ayrılacağını açıklayan Hollandalı Dirk Kuyt, çocuklarıyla birlikte tüm sahayı dolaşarak tribünlere veda etti.

Goller: Dk. 72 Emre Belözoğlu, Dk. 81 Alper Potuk (Fenerbahçe)

Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Arkın Akgöl

Fenerbahçe: Mert Günok, Gökhan Gönül, Bekir İrtegün, Kadlec, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 90 Serdar Kesimal), Mehmet Topal, Emre Belözoğlu(Dk. 90 Uygar), Kuyt (Dk. 90+2 Caner Koca), Diego, Alper Potuk, Moussa Sow

Kasımpaşa: Isaksson, Erhan Kartal, Donk, İlhan Eker, Sancak Kaplan, Tunay Torun, Alpaslan Öztürk (Dk. 84 İsmail Ayaz), Sanharib (Dk. 86 Bartu Kurtuldu), Castro (Dk. 70 Kubilay Aktaş), Scarione, Eren Derdiyok

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