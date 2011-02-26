T24 - Süper Lig'de Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.



FSpor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Sarı-lacivertli ekibin 2-0 galibiyetiyle biten karşılaşmadan 3 puanı getiren golleri 32. dakikada Alex de Souza ve 55. dakikada Dia'dan geldi.





Volkan maçın kaderini değiştirdi



Mücadelede tabela 43. dakikayı gösterdiğinde Kasımpaşa atağında top Yobo'nun eline çarptı. Önce pozisyonu avantaj olarak değerlendiren maçın hakemi Halis Özkahya, Kasımpaşa pozisyonunu kaybedince penaltı noktasını gösterdi. Varela'nın kullandığı penaltı atışında doğru köşeyi tahmin eden Volkan topu çeldi ve durumun 1-1'e gelmesini önleyerek karşılaşmanın kaderini değiştirdi.





Fenerbahçe lider



Bu galibiyetle birlikte puanını 51'e yükselten Kanarya, maç fazlasıyla zirvenin yeni sahibi oldu ve Trabzonspor'un yarın evinde Kayserispor karşısında puan kaybetmesini beklemeye başladı. Son 2 haftada 6 puan toplayarak ligde kalma umutlarını yeşerten Kasımpaşa ise bu mağlubiyetle birlikte derinden sarsıldı ve 14 puanla ligin dibine demir attı.





Alex 17 gole ulaştı



Zaman zaman eleştirilse de Fenerbahçe'ye geldiğinden beri sarı-lacivertli ekibte başarılı bir grafik çizerek takımın bel kemiği olan kaptan Alex de Souza bu maçın ardından ligdeki gol sayısını 17'ye çıkardı.





Kanarya haftaya Ankara deplasmanında



Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ne konuk olurken, Kasımpaşa evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.





Fenerbahçe: 2 Kasımpaşa: 0



Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Halis Özkahya, Ekrem Kan, Serhan Malkoç



Fenerbahçe: Volkan, Gökhan Gönül, Yobo, Lugano, Andre Santos, Mehmet Topuz, Selçuk (Dk. 87 Gökay), Emre (Dk. 73 Cristian), Dia (Dk. 68 Özer), Alex, Niang

Teknik Direktör: Aykut Kocaman



Kasımpaşa: Fırat, Özgür, Robledo, Luiz Henrique, Ergün, Dimitrov, Keller, Sancak (Dk. 59 Korhan), Halil (Dk. 73 Şahin), Varela (Dk. 65 Gökhan), Azar

Teknik Direktör: Fuat Çapa



Goller: Dk. 32 Alex, Dk. 55 Dia (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 34 Sancak (Kasımpaşa), Dk. 43 Yobo (Fenerbahçe)





İlk yarıdan pozisyonlar



1. dakikada soldan Andre Santos'un ortasında ön direkte Dia'nın iyi vuramadığı topu altı pasta önünde bulan Mehmet Topuz'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü. Dönen topu Gökhan Gönül kafayla kaleye göndermek isterken, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

3. dakikada ceza alanı dışından sağ çaprazdan Alex'in kullandığı serbest vuruşta, top az fakla yandan auta gitti.

8. dakikada ceza alanı dışından Dimitrov'un vuruşunda, kaleci Volkan uzanarak topu kontrol etti.

12. dakikada ceza alanında Niang'ın kontrol edemediği top, savunmaya çarparak Dia'nın önünde kaldı. Bu oyuncu müsait durumda kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta attı.

14. dakikada soldan ceza alanına giren Alex'in vuruşunda, top kaleci Fırat'ta kaldı.

20. dakikada Alex'in soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Lugano'nun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

28. dakikada Azar'ın kafayla altı pasa indirdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Ergün'den önce kaleci Volkan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

32. dakikada ceza alanı dışında sağ çaprazdan serbest vuruş kullanan Alex, meşin yuvarlağı iki direğin birleştiği ''90'' tabir edilen yerden filelere göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.

43. dakikada ceza alanı içinde Azar'ın kafa vuruşunda top Yobo'nun eline çarpınca, hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada penaltı atışını kullanan Varela'nın vuruşunda, kaleci Volkan sol tarafına uzanarak topu tokatladı ve gole izin vermedi.





İkinci yarıdan pozisyonlar



54. dakikada Varela'nın ceza alanı dışından sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Volkan uzanarak topu kontrol etti.

55. dakikada çalımlarla ceza yayına giren Niang'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Dia, düzgün bir vuruşla topu direğin yanından filelere göndererek, farkı 2'ye çıkardı: 2-0

63. dakikada sağdan Varela'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde arka direkte Azar'ın kafa vuruşunda, kaleci Volkan'ın tokatladığı topu savunma uzaklaştırdı.

71. dakikada Alex'in pasıyla ceza alanına giren Mehmet Topuz'un, savunma oyuncularından sıyrılıp sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Fırat'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

78. dakikada Kasımpaşa önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Bu dakikada soldan Dimitrov'un ortasında kaleci Volkan'ın çıkıp çıkmamakta tereddüt ettiği pozisyonda arka direkte müsait durumda topla buluşan Keller, boş kale yerine yakın mesafeden kötü bir vuruşla topu üstten auta attı.





