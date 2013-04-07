Fenerbahçe 2 - Orduspor 0

Spor Toto Süper Lig 28. haftasında, küme düşme hattında bulunan Orduspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Ordu'da oynanan maçta Fenerbahçe 2-0 galip geldi. Fenerbahçe Salih Uçan'ın 57. ve 37. dakikalardaki golleri ile gülen taraf oldu.

Ev sahibi takımda Yiğit Gökoğlan, Vicente Monje, Selçuk Şahin ve İbrahim Kaş 18 kişilik takım kadrosunda yer almazken, rakibi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Lazio maçında sakatlanan Moussa Sow formalarından uzak kalırken Reto Ziegler, Milos Krasic, Orhan Şam, Serdar Kesimal ve Selçuk Şahin teknik sorumlu Aykut Kocaman tarafından 18 kişilik takım kadrosuna dahil edilmedi.

Orduspor etkili başladı. Yüksek tempoda başlayan mücadelede ilk 4 dakika içinde Mor-Beyazlılar, 2 kez Volkan'ı geçemedi ve bir topu da Kuyt çizgiden çıkardı. Fenerbahçe 15. dakikadan sonra oyunu dengeledi ve dakikaların ilerlemesiyle de topa daha çok sahip olan taraf oldu.

Fenerbahçe ilk etkili atağını 28. dakikada geliştirdi. Orta sahadan Bekir'in gönderdiği uzun pasta, ceza saha içerisinde sol çaprazda topu kafayla önüne indiren Webo, orta şut karşımı bir top gönderdi ve alrıpas içerisinde Salih topu kaleye göndermek istedi ancak top auta yöneldi.

Fenerbahçe aradığı golü 38. dakikada Salih ile buldu. Caner, bir bir rakiplerini çalımlayarak rakip ceza alanına yöneldi. Ceza yayı önünde iki kişi arasındaki Salih'e ara pasını verdi. Salih topu güzel bir şekilde önüne alarak kaleci Fevzi ile karşı karşıya kaldı. Genç oyuncu topu kalecinin solundan ağlara gönderdi ve Sarı-Lacivertlileri 1-0 üstünlüğe taşıdı.

Sarı-Lacivertliler genç yıldızı Salih ile farkı 2'ye çıkardı. 57. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Kuyt, pasını penaltı noktasının biraz gerisindeki Salih'e gönderdi. Salih, kalecinin ileride olduğunu farkederek, bu noktadan aşırtma bir vuruşla mükemmel bir gol kaydetti ve skor 2-0'a geldi.

Fenerbahçe'de Caner Erkin, rakibi Ferhat Öztorun'a yaptığı faulden sonra sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

62. dakikada Caner Erkin, Ordusporlu taraftarların attığı bir cisimle yaralandı ve oyunda bir süre duraklama yaşandı.

68. dakikada Fenerbahçe kalesi önemli bir tehlike atlattı. Yusuf Ayila'nın uzaktan şutunda top Barral'a çarptı ve önünde kaldı. Barral vuruşunu yaptı ve Volkan'ı geçen top, çizgi üzerinde Caner topun ağlara gitmesini önledi. Volkan pozisyonun devamında önüne düşen topu kontrol etti.

Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Raul Meireles'in ara pasına hareketlenen Webo ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol etti ve topuk pasını hemen arkasındaki arkadaşı Kuyt'a gönderdi. Kuyt, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak kaleci Fevzi son anda müdahale ederek topu kornere çeldi.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince Fenerbahçe, deplasmanda Orduspor'u 2-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı. Orduspor, ise küme düşme hattından kurtulamadı.

Bu skorla Fenerbahçe puanını 52'ye yükseltirken, Orduspor ise 29 puanda kaldı.