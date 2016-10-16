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Spor

Fenerbahçe 1'er 1'er eriyor; Alanya'yı da geçemedi

Alanyaspor 59. dakikada Candeias'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi

16 Ekim 2016 19:52

Fenerbahçe'nin kötü gidişi sürüyor. Sarı lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertli ekip, Mehmet Topal'ın attığı golle ilk yarı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Alanyaspor 59. dakikada Candeias'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi. Alanyaspor'da 86. dakikada Sackey kırmızı kart gördü. Maçın ardından taraftarlardan "Yönetim istifa" sesleri yükseldi.

 

Kasımpaşa ve Gaziantep galibiyleriyle toparlanma sürecine giren Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Osmanlıspor'a 2 puan bırakmıştı.

Jeremain Lens, Ozan Tufan, Jose Fernandao ve Salih Uçan, Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle forma giyemediler. 

 

Ligdeki ilk randevu 

 

Spor Toto Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Alanyaspor, Fenerbahçe ile daha önce  2007-2008 sezonunda Türkiye Kupası grup maçında karşı karşıya gelmişti. Maçtan Fenerbahçe 10-3'lük skorla galip ayrılmıştı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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