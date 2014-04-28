Fenerbahçe 19. şampiyonluğunu ilk gece nasıl kutladı?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan maçta Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala 19. şampiyonluğunu ilan etti.

Ve spor toto süper lig'in 2013/2014 sezonu şampiyonu Fenerbahçe oldu...

Sarı lacivertli takım, 31. haftada Rizespor ile 0-0 berabere kalarak Türkiye'de bir ilki yaşadı ve kadın taraftarların önünde şampiyonluğu garantiledi.

Puan durumu

1 - Fenerbahçe - 68

2 - Galatasaray - 56

3 - Beşiktaş - 55

Fenerbahçe'nin kalan maçları: Akhisar BLD.(D), Karabükspor, Kayserispor(D)

Şükrü Saracoğlu'nda lazer gösterisi

Bitime 3 hafta kala şampiyonluğu ilan eden Fenerbahçe camiası büyük bir coşkuyla şampiyonluğu kutluyor. Kadıköy'de ışıklar kapandı, lazer ve ışık gösterisi yapıldı.

Stat hoparlöründen başta Ersun Yanal olmak üzere futbolcular tek tek anons edilerek sahaya çağrıldı.

Bağdat Caddesi'nde ve Türkiye'nin bir çok yerinde Sarı Lacivertli taraftarlar şampiyonluğu büyük bir coşku ile kutladı.

Ersun Yanal bir ilki yaşadı

Fenerbahçe'nin başarısı, teknik direktör Ersun Yanal'a, Süper Lig kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşattı. Teknik adamlık yaşamında ilk kez bu sezon "Üç Büyükler"den birini çalıştıran Yanal, tecrübesini Süper Lig şampiyonluğuyla taçlandırdı... 1995-1996 sezonunda başlayan Süper Lig kariyerinde 18 yılı geride bırakan Yanal, ligde sırasıyla Denizlispor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Trabzonspor ve Eskişehirspor'daki görevlerinin ardından 2013-2014 sezonu öncesi başına geçtiği Fenerbahçe ile zafere ulaştı.

Aziz Yıldırım'ın 6. şampiyonluğu

2013-2014 sezonu, Fenerbahçe'nin başkan Aziz Yıldırım dönemindeki 6. şampiyonluğu oldu. Sarı-lacivertli kulübe ilk kez 1997-1998 sezonunun sezonunun ortasında, 15 Şubat 1998'deki genel kurulda başkan seçilen, bu görevinde 17. sezonu geride bırakmak üzere olan Yıldırım, Süper Lig'de bugüne dek 5 şampiyonluk gördü. Fenerbahçe, Yıldırım döneminde ligde bundan önce 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007 ve 2010-2011 sezonlarında şampiyonluklar elde etmişti.