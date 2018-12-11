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Spor

Fenerbahçe, 17 yaşındaki oyuncusuyla sözleşme imzaladı

Cenk Alptekin, 12 Ocak 2001 doğumlu

11 Aralık 2018 20:44

Fenerbahçe bir genç oyuncusuyla daha profesyonel sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 2001 doğumlu Cenk Alptekin ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzün futbol altyapısında yer alan 12 Ocak 2001 doğumlu Cenk Alptekin’le 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

"Stoper mevkisinde oynayan genç futbolcunun imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli ile oyuncunun ailesi yer aldı."

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