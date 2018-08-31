Fenerbahçe 15 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, altyapısında forma giyen Ömer Faruk Beyaz ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Orta sahada 10 numara olarak oynayan Ömer Faruk'un sözleşme ve doğum günü kutlamasına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Damien Comolli ve yöneticiler katıldı. Genç yetenek, imza attığı sözleşmeyle kendisini 2021’e kadar Sarı-lacivertli kulübe bağladı.

Daha önce İngiliz basınında yer alan haberlere göre Ömer Faruk ile bir çok İngiliz kulübün ilgilendiği ve transferi için ailesiyle temasa geçtiği iddia edilmişti. Fenerbahçe’nin yaptığı bu hamleyle birlikte Ömer Faruk Beyaz’ı isteyen kulüpler direkt sarı-lacivertli ekip ile iletişime geçmek zorunda olacak.