Fenerbahçe 15 sayı geriden geldi, üst üste 15. maçını kazandı

THY Euroleague 13. haftasında Fenerbahçe BEKO, 15 sayı geriye düştüğü maçta Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı üçüncü çeyrekteki 19-0'lık müthiş serisiyle 79-75 mağlup etti.

Şu ana kadar sadece bir kez mağlup olan ve 12 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe BEKO, bu sonuçla liderliğini sürdürdü.

CSKA Moskova ise 3. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe BEKO'da Jan Vesely 19 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken, Marko Gudric 15 sayı ile Vesely'yi takip etti.

CSKA Moskova'da ise Will Clyburn 17 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu.

Fenerbahçe BEKO, bu sonuçla birlikte üst üste 15 maçlık galibiyet serisi yakaladı.