Fenerbahçe 145. sınavında

Tempo24-



Futbolda Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 145. maçına çıkacak.



Sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 144 maçta, 49 galibiyet, 22 beraberlik ve 73 yenilgi aldı. Rakip filelere toplam 177 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 241 gole engel olamadı. Fenerbahçe'nin, Avrupa kupalarında yaptığı 144 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y

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UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91

Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70

Şampiyonlar Ligi Ön Eleme 14 8 3 3 26 10

Şampiyonlar Ligi 34 11 4 19 38 59

Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11

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Toplam 144 49 22 73 177 241