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Spor

Fenerbahçe 145. sınavında

Yarın deplasmanda Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 145. maçına çıkacak...

12 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Futbolda Avrupa  Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa  kupalarında 145. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 144 maçta, 49  galibiyet, 22 beraberlik ve 73 yenilgi aldı. Rakip filelere toplam 177 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 241  gole engel olamadı. Fenerbahçe'nin, Avrupa kupalarında yaptığı 144 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

        

         Organizasyon                 O    G    B    M    A    Y

         --------------------------------------------------------

         UEFA Kupası                 54   18   10   26   72   91

         Şampiyon Kulüpler Kupası    33    9    4   20   30   70

         Şampiyonlar Ligi Ön Eleme   14    8    3    3   26   10

         Şampiyonlar Ligi            34   11    4   19   38   59

         Kupa Galipleri Kupası        9    3    1    5   11   11

         --------------------------------------------------------

         Toplam                     144   49   22   73  177  241

 

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