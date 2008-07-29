Fenerbahçe 143. sınavında

Tempo24 - Fenerbahçe, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 142 maçta, 47 galibiyet, 22 beraberlik ve 73 yenilgi aldı. Rakip filelere toplam 170 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 241 gole engel olamadı.

Avrupa arenasında bugüne dek 5 kez Şampiyonlar Ligi'nde yer alan sarı-lacivertliler, bu sezon 2. ve 3. ön eleme turlarını geçerek, 6. kez bu büyük organizasyonda yer almak istiyor.

1996-1997, 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006 ve 2007-2008 sezonlarında Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, 2002-2003 ve 2006-2007 sezonlarında olmak üzere 2 kez de ön eleme turunu geçemediği için ''Devler Ligi''ne giremedi.

Fenerbahçe, son olarak iki ön eleme turu oynadığı 2006-2007 sezonunda 2. turda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımın geçip, 3. turda Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine takılmıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SERÜVENİ

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yer aldığı 1996-1997 sezonunda ön eleme turunda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımını geçen sarı-lacivertliler, 1. turda yer aldığı C Grubu'nu 7 puanla 3. sırada tamamladı.

2001-2002 sezonunda İskoçya'nın Glasgow Rangers takımını 3. ön eleme turunda geçmesini bilen sarı-lacivertliler, ''Devler Ligi''nde 1. turda yer aldığı F Grubu'nu puansız, son sırada bitirdi.

2002-2003 sezonunda 3. ön eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord takımıyla eşleşen Fenerbahçe, iki maçta da rakibine yenilince yoluna UEFA Kupası'nda devam etti.

Sarı-lacivertliler, 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katıldı. 2004-2005'de 1. turda D Grubu'nu 9 puanla 3. bitiren Fenerbahçe, Avrupa kupaları mücadelesini UEFA Kupası'nda sürdürdü. 2005-2006 sezonunda ise 1. turda yer aldığı E Grubu'nu 4 puanla son sırada tamamlayan sarı-lacivertliler turnuvaya 1. turda veda etti.

Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunda 3. ön eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı karşısında elenmekten kurtulamadı ve yoluna UEFA Kupası'nda devam etti.

Son olarak geçen sezon 3. ön eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımını geçerek ''Devler Ligi''ne giren sarı-lacivertliler, çeyrek finale yükselerek tarihinin en önemli Avrupa Kupası başarısına imza attı.