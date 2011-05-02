-FENERBAHÇE 140 GÜNDÜR YENİLMİYOR İSTANBUL (A.A) - 01.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin ligde 140 gündür bileği bükülmüyor. Ligde en son 16. haftada, 12 Aralık 2010 tarihinde deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2011 yılında yenilgi yüzü görmedi. Ligin 17. haftasında Sivasspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, devre arasından sonra galibiyet serisi yakalayarak, Ankaragücü maçından sonra yaptığı 15 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu seride Trabzonspor, Kayserispor, Beşiktaş gibi rakiplerini mağlup eden sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ı Türk Telekom Arena'da çıktığı ilk derbi maçta 2-1 yenerek, rakibini yeni stadında yenen ilk takım olmuştu. -FENERBAHÇE 31. HAFTAYI KAYIPSIZ GEÇTİ- İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, zirvedeki yerini korudu. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında aldığı 3 puanla, puanını 73'e yükselterek averajla Trabzonspor'un önünde yer alıp, 31. haftayı kayıpsız geride bıraktı. Maçın ikinci yarısında uzun süre ''Şampiyon'' şeklinde tezahürat yapan Fenerbahçe tribünleri, futbolcuların ardından teknik direktör Aykut Kocaman'a da sevgi gösterilerinde bulundu. Tribünler Kocaman için ''Sen bizim kocaman gururumuzsun'' şeklinde tempo tuttu. Futbolcular maç sonunda, tribünleri çağrısı üzerine Türk Telekom kale arkası tribünü önüne giderek taraftarlarla birlikte ''Fener gol gol gol, şampiyonluk geliyor'' şeklinde tezahürat yaptı. Orta alana yakın bölgede tribünleri selamlayan futbolcular taraftarların ısrarlı çağrısı üzerine ceza alanına kadar gitti. Futbolcular Migros kale arkası tribünündeki taraftarların çağrısına da aynı şekilde yanıt verdi. -ALEX 22. GOLÜNÜ ATTI- Fenerbahçe'nin golcü ismi Alex, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında attığı golle ligde gol sayısını 22'ye yükseltti. Süper Lig'in ''Gol Krallığı'' yarışını önde götüren Brezilyalı futbolcu, ligin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Trabzonsporlu Burak'ın (17 gol) 5 gol önünde yer alıyor. -GOLLE BAŞLADIĞI İLK YARIYI GOLLE BİTİRDİ- Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında ilk 45 dakikanın başında ve sonunda bulduğu gollerde 2-0'lık skoru yakaladı. Maçın henüz 2. dakikasında Stoch'un ayağından bulduğu golle 1-0'lık üstünlük yakalayan sarı-lacivertliler, ilerleyen dakikalarda çok sayıda gol fırsatından yararlanamazken, mücadelenin ilk 45 dakikasını kaptan Alex'in golüyle 2-0 önde tamamladı. -STOCH'UN PERFORMANSI ALKIŞLANDI- Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Caner'in yerine ilk 11'de sahaya sürdüğü Stoch, ortaya koyduğu performansla taraftardan alkış aldı. Bundan önceki iki haftada ikinci yarılarda oyuna dahil olup kısa sürelerde etkili performanslar ortaya koyan Slovak futbolcu, özellikle ilk yarıda sarı-lacivertli ekibin atak futbolunda büyük pay sahibi oldu. Stoch 71. dakikada yerini Güiza'ya bıraktı. Maçın ikinci yarısında 71. dakikada oyundan alınan Semih'i tribünler alkışlarla motive ederken, sarı-lacivertli futbolcunun yararlanamadığı gol fırsatları nedeniyle üzgün olduğu görüldü. Semih oyun kenarına geldiğinde teknik direktör Aykut Kocaman'dan izin isteyerek, soyunma odasına gitti. Semih'in çıktığı dakikada Caner ile birlikte oyuna giren Güiza'ya tribünler büyük sevgi gösterisinde bulundu. Bütün tribünler ''Güiza, Güiza'' şeklinde bağırdı. Güiza maç içinde yaptığı her harekette alkışlandı. -SARI KART DİKKATİ- İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında olan futbolcular, karşılaşmayı kartsız tamamlayarak cezadan uzak durdu. Kart cezası sınırındaki Emre, Cristian, Gökhan, Yobo ve ikinci yarıda oyuna dahil olan Caner, maçı kart görmeden tamamladı. -FENERBAHÇE GALİBİYET SAYISINDA ÖNE GEÇTİ- İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Süper Lig'de 8. kez karşılaşan Fenerbahçe, galibiyet sayısında rakibinin önüne geçti. İki takım arasında daha önce yapılan 7 maçta taraflar 3'er galibiyet alırken, 1 maç da berabere sonuçlanmıştı. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta 1-0 yenen Fenerbahçe, ikinci maçtan da galibiyetle ayrıldı. -FENERBAHÇE, KADIKÖY'DE YENİLMİYOR- Sarı-lacivertliler, ligde sahasında yaptığı son 22 maçta yenilgi yüzü görmedi. Ligde geçen sezon 22. haftada Bursaspor'a Kadıköy'de 3-2 yenilen Fenerbahçe, bu maçtan sonra sahasında yaptığı 22 maçta 18 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yaptığı son 22 lig maçında 43 gol attı, sadece 9 gol yedi. Fenerbahçe, sahasındaki son 22 lig maçında en farklı galibiyetini, bu sezonun ilk maçında Medical Park Antalyaspor'u 4-0 yenerek aldı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 13. haftada da Bucaspor'u 5-2 gibi farklı skorla mağlup etti. -FENERBAHÇE, KADIKÖY'DE 763 DAKİKADIR GOL YEMİYOR- Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yaptığı son 8 lig maçında kalesinde gol görmedi. Ligin 15. haftasında Kardemir Karabükspor ile kendi sahasında yaptığı ve 2-1 kazandığı maçın 47. dakikasında Emenike'nin attığı golden sonra kalesini gole kapatan sarı-lacivertliler, tam 763 dakika gol yemedi.