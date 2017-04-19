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Spor

Fenerbahçe 14 sayı geriye düştüğü maçta Panathinaikos'u deplasmanda 71-58 yendi

Euroleague çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Panathinaikos’u geriden geldiği maçta 71-58 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

19 Nisan 2017 01:42

THY Avrupa Ligi play-off maçında temsilcimiz Fenerbahçe 11 yıldır Türk takımlarına OAKA Arena'da yenilmeyen, THY Euroleague normal sezonunda içeride sadece Olympiakos'a kaybeden Panathinaikos'u deplasmanda 71-58 mağlup etti.

Salonda herkes sigara içiyor

Panathinaikos'un salon OAKA'da basın tribünü dahil olmak üzere her yerde sigara içmenin serbest olması salonu dumanaltı etti.Türkiye'de bilindiği gibi açık olan stadyumlarda dahil sigara içmek yasak.

Obra ayakta alkışlandı

Obradoviç takımı ile beraber ısınmaya çıkmazken maça sayılı dakika kala salona girdi. Pana taraftarı Obradoviç'i ayakta alkışlayarak karşıladı.

18 bin taraftar

Karşılaşma için satışa çıkan 18 bin biletin tamamı satıldı. Tribnler tıklım tıklım dolarken Türkiye'den de az sayıda Fenerbahçeli üstlerinde Fenerbahçe forması olmadan karşılaşmayı izlediler. 

 

 

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