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Spor

Fenerbahçe 14 eksikle çalıştı İSTANBUL (A.A)

09 Kasım 2011 20:42

-Fenerbahçe 14 eksikle çalıştı İSTANBUL (A.A) - 09.11.2011 - Fenerbahçe, Spor Spor Toto Süper Lig'de 19 Kasım Cumartesi günü Eskişehirspor'la yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmada futbolcular, ısınma bölümünün ardından pas çalışmaları yaparken, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladılar. Sarı-lacivertli ekip, hasta, sakat ve milli takımda bulunan oyuncularının yokluğunda 14 eksikle antrenman yapmak zorunda kaldı. Grip olan Semih Şentürk, arka adalesinde ağrıları bulunan Serdar Kesimal, tedavileri devam eden Reto Ziegler, Issiar Dia, Cristian Baroni ve Serkan Kırıntılı, çalışmada yer alamadılar. Fenerbahçe takımında, 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off turunda Hırvatistan'la yapılacak maçlar nedeniyle A Milli Takım kadrosunda bulunan Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Selçuk Şahin, Emre Belözoğlu ve Caner Erkin ile A2 Milli Takımı'nda bulunan Mert Günok, ülke milli takılarında bulunan Joseph Yobo ile Henri Bienvenu çalışmada bulunmayan diğer isimler oldular. Öte yandan, gribal enfeksiyon nedeniyle sabah çalışmasına katılmayan Sezer Öztürk, akşam antrenmanında takımdaki yerini aldı. Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmayla Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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