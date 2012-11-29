Fenerbahçe 13 yıllık hasrete tek golle nokta koydu

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Pendikspor'u konuk eden Fenerbahçe, mücadeleyi 1-0 kazanarak tur atlamayı başardı ve 13 yılın rövanşını aldı. Pendikspor 1999-2000 sezonunda Türkiye kupası 3. Kademe maçında Fenerbahçe’yi 2-1 yenmişti.

Sarı lacivertli ekibin golünü 45. dakikada Sezer Öztürk kaydederken Pendikspor'un 13. dakikada net bir gol pozisyonu direkten döndü.

Öte yandan maçtaki tek golün sahibi Sezer Öztürk'ün 83. dakikada kullandığı frikik, ardından 86. dakikadaki uzak mesafeli şutu direğe takıldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe 5. tura yükselmeyi başardı.

Sarı-lacivertlilerde ilk 11'de oynayan Serkan Kırıntılı ve Özgür Çek, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada forma giydi.

Geçen sezon forma şansı bulamayan Serkan, yaklaşık 2 yıl sonra Fenerbahçe ile bir resmi maça çıktı. Serkan Kırıntılı, en son 21 Aralık 2010'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor ile yapılan maçta görev almıştı.

Fenerbahçe'ye geçen sezon devre arasında transfer olan Özgür ise en son 26 Nisan 2012'de Türkiye Kupası'nda Kardemir Karabükspor maçında oynamıştı.

Krasic 6 maç sonra sahada

Fenerbahçe'nin yeni transferi Milos Krasic, 6 maç sonra Pendikspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

En son ligin 9. haftasında Medical Park Antalyaspor maçında ilk 11'de forma giyen Sırp oyuncu, daha sonra ligde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 maçta oynamadı.

Son haftalardaki başarılı performansıyla dikkati çeken Sezer Öztürk ise bu sezon ilk kez ilk 11'de forma giydi.

Serdar Kesimal ve Selçuk Şahin 5, Egemen Korkmaz 7, Mehmet Topuz 11, Orhan Şam 19, Semih Şentürk ise 22 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Salih Uçan da ilk kez ilk 11'de forma giydi.

Deplasman yasağını protesto etti

Fenerbahçeli taraftarlar, derbi maçlarda uygulanan deplasman yasağını protesto etti.

Karşılaşmanın ilk 5 dakikasında sessiz kalan taraftarlar, daha sonra “Deplasman hakkımız engellenemez” diye tezahüratta bulundu.

Bu arada, karşılaşmada stat dolmazken, özellikle maraton tribünündeki boşluklar dikkati çekti.