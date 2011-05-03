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Spor

FENERBAHÇE 104 YAŞINDA İSTANBUL (A.A) 

03 Mayıs 2011 19:06

-FENERBAHÇE 104 YAŞINDA İSTANBUL (A.A) - 03.05.2011 - Fenerbahçe Kulübü'nün kuruluşunun 104. yılı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sarı-lacivertli kulübü ziyaret edişinin 93. yıl dönümü, düzenlenen törenle İstanbul'da kutlandı. Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay başkanlığında yapılan törene, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri Ali Koç, İlhan Ekşioğlu, Murat Özaydınlı, Yasemin Merçil, kulüp genel sekreteri Vedat Olcay, üyeler ve sporcular katıldı. Törende Fenerbahçe Kulübü'nün tarihi ve ulu önder Atatürk'ün kulübü ziyaretiyle ilgili konuşmalar yapılıp, şiirler okundu. Tören, ikram bölümünün ardından sona erdi.

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