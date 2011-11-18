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Spor

Fenerbahçe, 100'üncü gole çok yakın  İSTANBUL (A.A)

18 Kasım 2011 17:35

-Fenerbahçe, 100'üncü gole çok yakın  İSTANBUL (A.A) - 18.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Eskişehirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, takımının gol bulması halinde, sarı-lacivertli ekibin golüne kulübeden 100. kez sevinecek. Geçen sezon göreve başlayan Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 34 maçta 84 gol attı. Bu sezon 10. haftada 15 kez golle buluşan sarı-lacivertliler, Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünde lig maçlarında toplam 99 gole ulaştı. Sarı-lacivertli ekibin yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada atacağı ilk gol, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'deki teknik direktörlük kariyerinde sevineceği 100. gol olacak. 

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