-Fenerbahçe, 100'üncü gole çok yakın İSTANBUL (A.A) - 18.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Eskişehirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, takımının gol bulması halinde, sarı-lacivertli ekibin golüne kulübeden 100. kez sevinecek. Geçen sezon göreve başlayan Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 34 maçta 84 gol attı. Bu sezon 10. haftada 15 kez golle buluşan sarı-lacivertliler, Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünde lig maçlarında toplam 99 gole ulaştı. Sarı-lacivertli ekibin yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada atacağı ilk gol, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'deki teknik direktörlük kariyerinde sevineceği 100. gol olacak.