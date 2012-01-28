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Spor

Fenerbahçe 1000. galibiyetin peşinde İSTANBUL (A.A)

28 Ocak 2012 13:51

-Fenerbahçe 1000. galibiyetin peşinde İSTANBUL (A.A) - 28.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Kadıköy'de Mersin İdmanyurdu'nu konuk edecek Fenerbahçe, kazanırsa lig tarihinde 1000. galibiyetini elde edecek. Profesyonel lig tarihinde en çok galibiyeti bulunan takım olan sarı-lacivertliler, yarınki mücadeleden de 3 puanla ayrılırsa, lig tarihi serüveninde 1000. galibiyetini alacak. Ligde hafta içinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısına 1000. galibiyet hedefiyle çıkan, ancak sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de taraftarı önünde çıkacağı mücadelede 3 puan arayacak. 2011-2012 futbol sezonuna 986 galibiyet sayısıyla başlayan sarı-lacivertliler, bu sezon geride kalan 22 haftada aldığı 13 galibiyetle bu sayıyı 999'a çıkardı. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de son iki sezonda başarılı bir performans ortaya koyduğu teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde toplam 39 galibiyet aldı.

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