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Spor

Fenerbahçe 10 yıl sonra 4. deplasmanında yenildi

Spor Toto Süper Ligde deplasmanda Eskişehirspor'a konuk olan Fenerbahçe karşılaşmadan 2-1 yenik ayrıldı

25 Şubat 2012 23:04

 

 
T24 - Eskişehirspor, Kamara'nın etkili oyunuyla Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe 73. dakikada Caner'in atılmasıyla 10 kişi kaldı.
 
Ligin 28. haftasında Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe maçı, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Eskişehir'e galibiyeti getiren golleri Bülent Ertuğrul ve Diomansy Kamara kaydetti. Fenerbahçe'nin tek sayısı Sow'dan geldi. Fenerbahçe ligde deplasmanda oynadığı son 4. maçından da yenilgiyle ayrıldı.
 
Fenerbahçe bu sonuçla 54 puanda kaldı. Es-Es ise puanını 41'e yükseltti.
 
Sarı-lacivertli ekip ligin 29. haftasında Kadıköy'de Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Eskişehirspor ise küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşen Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.
 

10 yıl sonra tekrar

 
Fenerbahçe Eskişehirspor'a mağlup olarak deplasmandaki son 4 maçını da kaybetti. Sarı-lacivertli ekip daha önce 2001-2002 sezonunda üst üste 4 deplasman maçından mağlubiyetle ayrılmıştı.
 

Caner kızdırdı

 
Karşılaşmanın 73. dakikasında maçın hakemi Halis Özkahya, Caner Erkin'i direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Karşılaşmanın 67. dakikasında Mehmet Topuz'un yerine oyun giren Caner, Kamara'ya yaptığı faul sonrası küfürlü sözler sarfettiği gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
 

Sow'un golü

 
Fenerbahçe'nin Senegalli forveti Moussa Sow, Fenerbahçe formasıyla 2. golünü kaydetti. Sow, ilk golünü Fenerbahçe formasını ilk kez giydiği maçta Beşiktaş'a karşı atmıştı.
 

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