T24

Alex'e dikiş, Hürriyet'e bandaj

Niang yerde, Gökhan direğe takıldı

Lugano formasını çıkardı

Hakemler polis kalkanıyla soyunma odasına gitti

Önce Volkan, sonra direk

Yobo ve Santos kapıştı

Kanarya golü buldu ama...

Antep 10 kişi





Santos'tan altın vuruş

Yıldırım sahaya indi

Fenerbahçe: 1 Gaziantepspor: 0



İlk yarıdan pozisyonlar

İkinci yarıdan pozisyonlar

Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golü ise 90+4. dakikada Andre Santos kaydetti. Habertürk'te yer alan habere göre, mücadeleye iki takımda oldukça kontrollü başladı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk 15 dakikada kaleye tek şut atılmazken iki takım oyuncuları da oldukça sert müdahalelere maruz kaldı.Bir hava topu mücadelesinde çarpışan F.Bahçeli Alex de Souza ve Gaziantepsporlu Hürriyet Göçer bir anda yerde kaldılar. Alex'in açılma olan kafasına saha kenarında dikiş atılırken, Hürriyet'in ise açılan kaşına bandaj sarıldı.F.Bahçe ilerleyen dakikalarda Antep kalesinde etkili olmaya başladı. 21'de Niang'ın yerde kaldığı pozisyona hakem Hüseyin Göçek 'devam' derken, 31. dakikada Gökhan Gönül'ün şutu direkten geri geldi.Maçın 43. dakikasında rakibinin yaptığı hareketle forması başının üzerine kadar sıyrılan Fenerbahçeli futbolcu Lugano, duruma sinirlenince formayı üzerinden çıkarıp yere bıraktı.İlginç bir görüntünün oluştuğu pozisyonda kullanılan kornerde topa vurmak için kale içine doğru koşan Lugano'nun, rakip oyuncu Emre Güngör'ün müdahalesiyle forması başının üzerine kadar sıyrıldı. Rakibinin bu hareketine sinirlenen Lugano da formasını çıkarıp yere bıraktı. Hakemden rakibine kart vermesini bekleyen Fenerbahçeli futbolcu daha sonra formasını giyerek maça devam etti.Karşılaşmanın ilk yarısını bitimiyle bazı Fenerbahçeli futbolcular hakem Hüseyin Göçek'in yayına koşarak, ilk 45 dakika içindeki pozisyonlarla ilgili hakeme itirazlarda bulundular.Tribünlerin de büyük tepki gösterdiği hakemler çevik kuvvet ekiplerinin kalkanlarıyla korunarak soyunma odasına girdiler.İlk yarı 0-0'lık skorla geçilirken ikinci yarıya etkili başlayan taraf ise Gaziantepspor oldu. Konuk ekipte 49. dakikada Olcan'ın şutu kaleci Volkan'ın müdahalesinin ardından direkten dışarıya gitti.Bu pozisyonun devamında Fenerbahçe'de Yobo ile Andre Santos birbirine girdi. Daha sonra araya giren diğer Fenerbahçeli oyuncular ve hakem olayın büyümesini engelledi.Fenerbahçe 1 dakika sonra golü buldu. Ancak Semih'in attığı golde kaleciye bir müdahalesi olduğunu belirten hakem Hüseyin Göçek, golü iptal etti.Bu dakikadan sonra Fenerbahçe oyundan düştü ve Gaziantepspor'un etkili olduğu dakikalar başladı. İlk yarı boyunca F.Bahçe kalesinde tek pozisyon dahi üretemeyen konuk ekip, golü bulmaya çok yaklaştı ama kaleci Volkan buna izin vermedi.Fenerbahçe Dia'nın oyuna girmesiyle sol kanattan etkili olmaya başladı. Senegalli oyuncu yorulan Gaziantepspor savunmasına zor anlar yaşattı.Karşılaşmanın 83. dakikasında Murat Ceylan, ikinci sarı karttan kırmızı kartla konuk Gaziantepspor'u 10 kişi bıraktı.90+6'nın oynanacağı mücadelede uzatmaların 4. dakikasında Stoch'un şutu direkten döndü. Bu topu kaleye gönderen Andre Santos, Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren isim oldu.Fenerbahçe'nin golü bulması ile birlikte Sarı-Lacivertli tribünler ile Gaziantep kulübesi arasında gerginlik oldu. Bu sırada sahaya inen Aziz Yıldırım ve yöneticiler, taraftarları sakinleştirerek olayların büyümesine engel oldu.Fenerbahçe Şükrü SaracoğluHüseyin Göçek, Orkun Aktaş, Alpaslan DedeşVolkan, Gökhan Gönül, Lugano, Yobo, Andre Santos, Mehmet Topuz, Cristian (Dk. 77 Stoch), Emre, Caner (Dk. 68 Dia), Alex, Niang (Dk. 34 Semih)Teknik Direktör: Aykut KocamanKarcemarskas, Elyasa, Emre, Dany (Dk. 75 Şenol), Ivan, Popov (Dk. 58 Sosa), Murat Ceylan, Hürriyet, Olcan, Wagner (Dk. 85 Zurita), Cenk TosunTeknik Direktör: Tolunay KafkasDk. 90 4 Andre Santos (Fenerbahçe)Dk. 83 Murat Ceylan (Kırmızı Kart)Dk. 12 Emre, Dk. 21 Niang, Dk. 45 3 Lugano, Dk. 76 Semih (Fenerbahçe), Dk. 13 Dany, Dk. 36 Popov, Dk. 40 Hürriyet, Dk. 45 Emre, Dk. 45 2 Murat Ceylan, Dk. 68 Sosa, Dk. 69 Wagner, Dk. 76 Şenol, Dk. 90 3 Zurita, Dk. 90 10 Elyasa (Gaziantepspor)15. dakikada Cristian'ın uzak mesafeden yaptığı vuruşta, kaleci Karcemarskas topu iki hamlede kontrol etti.21. dakikada Alex'in pasıyla ceza alanına giren Niang, Ivan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda Fenerbahçeli futbolcular penaltı beklerken, hakem Hüseyin Göçek kendisini aldatmaya yönelik hareket olarak değerlendirip, Senegalli futbolcuya sarı kart gösterdi.23. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Niang'ın vuruşunda, kaleci Karcemarskas iki hamlede topu kontrol etti.31. dakikada Alex'in aşırtma pasıyla ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Gökhan Gönül'ün sert şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.38. dakikada ceza alanını hemen dışında sol çaprazda Elyasa'nın uzaklaştırmak istediği topu kapan Caner'in ceza alanına girip, yaptığı ortada kale önünde müsait durumda topla buluşan Semih'in kötü vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.42. dakikada ceza yayı önünden serbest atış kullanan Alex'in vuruşunda, barajı geçen topu kaleci Karcemarskas son anda dokunarak, yandan kornere gönderdi.46. dakikada Olcan'ın pasıyla sol kanatta hareketlenen Cenk Tosun'un çaprazdan vuruşunda, top yandan auta gitti.48. dakikada Mehmet Topuz'un pasıyla ceza alanı içinde giren Alex'in sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.49. dakikada ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Olcan'ın vuruşunda, top üst direkten döndü.58. dakikada Semih'in pasıyla bir anda ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Alex'den önce ileri çıkan kaleci Karcemarskas, topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.59. dakikada Caner'in soldan ortasında arka direkte topla buluşan Semih'in vuruşunda, yatarak müdahale eden Dany'e çarpan meşin yuvarlak, kornere gitti.60. dakikada Alex'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde arka direkte Semih'in kafa vuruşunda, kaleci Karcemarskas üzerine gelen topu kontrol etti.63. dakikada ceza yayı önünde serbest atış kullanan Wagner'in vuruşunda, top üstten auta gitti.66. dakikada Sosa'nın pasıyla ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Wagner'in vuruşunda, kaleci Volkan topu yumruklayarak uzaklaştırdı.67. dakikada ceza alanı dışından Murat Ceylan'ın sert şutunda, kaleci Volkan iki hamlede topu kontrol etti.74. dakikada Alex'in sağdan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Lugano'nun uçarak yaptığı kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.81. dakikada kendi sahasında aldığı topla sol kanatta rakiplerini çalımlayarak ilerleyen Dia'nın pasıyla ceza alanına giren Alex'in müsait durumda aşırtma vuruşunda, top üstten auta çıktı.86. dakikada Emre'nin geri pasında ceza alanı dışında topu kontrol eden kaleci Volkan'ın uzun pasında, ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Andre Santos, kendisine doğru gelen kaleci Karcemarskas'ın üzerinden yaptığı ortada, Alex iyi kafa vuramayınca Karcemarskas çaprazda topu kontrol etti.90. dakikada ceza alanı dışından sağ çaprazdan Mehmet Topuz'un vuruşunda, top yandan auta çıktı.90 4. dakikada Fenerbahçe aradığı golü buldu. Bu dakikada Gökhan Gönül'ün pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Stoch'un sert şutunda, kaleciyi geçen top yan direkten döndü. Dönen topu sol çaprazda kontrol eden Andre Santos, meşin yuvarlığı boş kaleye göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.