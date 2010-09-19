Fenerbahçe: 1 Beşiktaş: 1

T24 - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.



Maçın canlı anlatımı:



90' Ve maç sona eriyor. Büyük derbi geride kalıyor. Maç 1-1 sona eriyor.

90' 3 dakika uzatma var maça. Heyecan çok büyük. Skor 1-1

90' Andre Santos arka direğe doğru çok iyi bir orta yaptı. Son anda Cenk kornere attı

89' Beşiktaşlı futbolcular topu uzaklaştırmayı başardı.

89' Fenerbahçe kritik bir yerden serbest vuruş kullanıyor

88' Oyuncu Değişikliği : Fenerbahçe'de Mehmet Topuz'un yerine oyuna Gökhan Ünal girdi.

87' Sarı Kart : Volkan biraz önceki pozisyonda sarı kart gördü

87' Son yılların en zevkli derbisine tanıklık ediyoruz belki de. Top bir o kalede bir bu kaledeydi. Beşiktaş ikinci yarıda bastırıyordu ve golü buldu. Guti'nin penaltıdan attığı golle skor 1-1

86' Gol : Guti penaltıyı ağlara yolladı . Volkan'ın müdahalesine karşın top ağlarla buluşuyor. Skor 1-1 oldu

84' Penaltı. Penaltı. Beşiktaş penaltı kullanacak. Guti harika bir ara pası attı Bobo'ya. Volkan Bobo'yu ceza sahası içerisinde düşürdü. Hakem penaltı dedi.

83' Fenerbahçe'de Volkan ikinci yarıda gerçekten de önemli kurtarışlar yaptı

83' Müthiş bir fırsattı Beşiktaş adına. İnanılmaz goller kaçtı. Quaresma'nın şutunu Volkan harika çıkardı. Dönen topu Beşiktaşlı futbolcular yine vurdu. Volkan kritik bir müdahelede bulundu. Direğe çarpan top kornere gitti

80' İnanılmaz bir gol kaçtı. Herkes gol diye ayağa kalktı. Cenk'le karşı karşıya Issiar Dia bomboş durumda topu az farkla dışarıya attı

79' Sarı Kart : Ernst Dia'ya yaptığı sert faulden dolayı sarı kartla cezalandırıldı

78' Bobo'nun sağ çaprazdan vuruşunu Volkan iki hamlede topu kontrol edebildi.

77' Oyuncu değişikliğinden önce Quaresma sol kanattan çok tehlikeli geldi. Ortasında top defansa çarparak kornere çıktı. Korner de Quaresma'nın istediği gibi olmadı, top Volkan'ın ellerinde eridi.

76' Oyuncu Değişikliği : Cristian Baroni oyuna giriyor Fenerbahçe'de. Çıkan oyuncu Alex

73' Dia sağ kanattan çok etkili geldi. Pasında Alex istediği gibi topa vuramadı. Top kaleci Cenk'te kaldı

72' Bu arada Aurelio tepkiler arasında oyundan çıkarken Beşiktaş tüm oyuncu değişikliği hakkını da kullanmış oldu.

72' Oyuncu Değişikliği : Beşiktaş'ta Aurelio çıkıyor. Giren oyuncu Bobo

70' Oyun yeniden başlıyor. Fenerbahçe 1-0 önde

70' Volkan Demirel yine yerde kaldı. Oyun 2 dakikadan beri durmuş durumda. Oyunun durması Beşikaşlı futbolcuları da sinirlendirdi. Başta Toraman olmak üzere futbolcular tepki gösterdi.

69' Dediğimiz gibi oyunun hakimiyeti Beşiktaş'ta. Fenerbahçeli futbolcular Emre'nin çıkmasının ardından pas yapamıyorlar. Fakat Beşiktaşlılar da Fenerbahçe defansını aşamadı şu ana kadar

67' Quaresma muhteşem bir topuk pası attı. Sol kanattan geldi Beşiktaş. Ama Bilica etten bir duvar örüyor adeta Beşiktaşlı futbolculara.

64' Beşiktaş'ın baskısı devam ediyor. Quaresma sağ kanattan ortaladı. Nobre'ye defans vurdurmadı.

62' Nihat'ın üstüste iki kez yaptığı orta önce Bilica'dan sonra da Lugano'dan döndü. Beşiktaş çok etkili geliyor bu dakikalarda

61' Kullanılan serbest vuruşta top arka direkte Lugano'nun önünde kaldı. Onun zor açıdan vuruşu auta gitti

59' Ernst'in uzak mesafeden vuruşu Bilica'ya çarparak kornere gitti. Maçın iyi oynayan futbolcularından biri de Bilica

59' Fenerbahçe çok etkili geldi. Özer Hurmacı etkili bir pas verse ikinci gol gelebilirdi Fenerbahçe'nin

57' Oyunun kontrolü Beşiktaş'ta

57' Beşiktaş kanatlardan geliyor. Üzülmez sağdan Quaresma soldan çok etkili ortalar yapıyorlar

55' İkinci yarıda Emre Belözoğlu yok. Neden çıktığını bilmiyorum ama o çıktıktan sonra Fenerbahçe çok pozisyon vermeye başladı

55' İkinci yarıya iyi başlayan ekip Beşiktaş. ÜStüste iki ke geldi Beşiktaş. İkisinde de Volkan Demirel topu çelmeyi başardı. İkisi de çok etkili pozisyonlardı

53' Fenerbahçe yine etkili geldi. Dia'nın hızlı getirdiği top Niang'ın önünde kaldı. Niang dengesini kaybedince Üzülmez girdi araya topu uzaklaştırdı

51' Biraz önce İbrahim Toraman inanılmaz bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. Müsait durumda etrafında kimse yokken kafa topuna çıkamadı İbrahim Toraman

50' Sarı Kart : Selçuk, Quaresma'yı düşürdü ve sarı kartı gören isim oldu

46' Oyuncu Değişikliği : İkinci yarıda Emre oyun alanında yok, yerine Özer oyuna dahil oldu.

46' İkinci yarıya Fenerbahçeli oyuncuların vuruşu ile başlandı.



45' Ve ilk yarı sona erdi. Fenerbahçe 1-0 önde.

45' Fenerbahçe akın akın geliyor. Bu kez golü kaçıran Alex. Soldan getirilen topta Alex vurdu yakın mesafeden. Cenk topu kurtardı.

45' Sarı Kart : İtirazlardan dolayı bir sarı kart da İbrahim Üzülmez'e

45' Sarı Kart : Oyun karıştı. İlk başta Bilica'nın müdahalesiyle Quaresma yerde kaldı. Hakam devam dedi. Quaresma hemen ardından gelip faulu yaptı. Çıkan sarı kartlar Quaresma'ya ve Üzülmez'e

45' Portekizli yıldız Quaresma devamlı yerde kalıyor. Karşılaşma sert geçiyor.

45' Maça atak başlayan Beşiktaş 20. dakikadan sonra Fenerbahçe kalesinde etkili olamıyor. Fenerbahçe ise üstüste çok önemli pozisyonlardan yararlanamadı

45' Sarı Kart : Sarı kart çıkıyor Bilica'ya. Oyun durduktan sonra topa hamle yaptığı için

45' 7 dakika duraklama var

45' Fenerbahçe yine kaçırdı. Yine kaçırdı. Bir Niang bir de Dia. Niang'ın getirdiği topta bu kez Dia altıpasın içerisinden vurdu. Top az farkla auta gitti.

45' Beşiktaş'ta Quaresma baskılı savunma karşısında şu ana kadar etkili olamadı.

45' Yüzde yüz bir gol kaçırdı Niang. Defansın arkasına atılan topta Niang hareketlendi. Cenk ile karşı karşıya kalan Niang zoru başararak topu auta attı

44' Beşiktaş iki oyuncusunu sakatlıklar nedeniyle değiştirmek zorunda kaldı ilk 45 dakikada.

41' Oyuncu Değişikliği : Sakatlanan Hakan Arıkan oyundan alınıyor yerine Cenk oyunda. Geçmiş olsun diliyoruz Hakan'a

40' İlk yarıya uzun bir süre eklenecek. Şimdi de Hakan Arıkan yerde. İki kaleci de ikişer kez yerde kaldılar bu maçta

39' Fenerbahçe ani bir atak şansı yakaladı. Sağ kanattan Niang defansı az adamla yakaladı. Dia içeriye doğru hareketlendi. Fakat Niang'ın pasına son anda defans ayak koydu ve Fenerbahçe bu önemli pozisyondan yararlanamadı.

39' Guti güzel bir serbest vuruş kullandı. Volkan çıkarak topu yumrukladı. Bu dakikalarda Beşiktaş beraberlik golü için bastırıyor.

37' Ernst'in uzaklardan vuruşunu Volkan kolay bir şekilde kurtardı

35' Volkan'ın tedavisi sona erdi. Oyun yeniden başladı

33' Daha önce iki kez yerde kalan Volkan'ın isteğiyle şimdi oyun durdu. Volkan'ın tedavisi yapılıyor

33' Son 10 derbide Beşiktaş'a 8-2 gibi bir üstünlük kuran Fenerbahçe bugünkü maçta da 1-0 önde.

32' Oyuncu Değişikliği : Bu arada bir oyuncu değişikliği var. Sakatlanan Ekrem'in yerine Üzülmez oyunda

32' Fenerbahçe çok önemli bir pozisyonu daha değerlendiremedi. Alex'in önderliğinde top yine sol kanada geldi. Soldan yapılan ortaya Gökhan Gönül kafayla vurdu. Top auta çıktı.

31' Beşiktaş'ta Quaresma şu ana kadar istediği topları alabilmiş değil.

28' Biraz önceki pozisyonu değerlendiremeyen Niang Kadıköy'ü bayram alanına çevirdi. Andre Santos'un ortasına kaleci Hakan boşa çıktı. Lugano'nun kafası direkten döndü. Karambolün sonucunda Niang topu filelre gönderdi ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

28' Gol : Fenerbahçe öne geçiyor. Gol Niang

27' Fenerbahçe en tehlikeli pozisyonunu yakaladı. Sol kanattan yapıaln ortada top Niang'ın önünde kaldı. Niang değerlendiremedi.

27' Karşısına Toraman'ı alan Niang ceza sahasına harika girdi fakat kademeye takıldı. golsüz eşitlik devam ediyor.

24' Selçuk Şahin'in uzak mesafeden vuruşu etkisiz bir şekilde auta gitti.

23' Maç tempolu başlamıştı ama bu dakikalarda tempo biraz düştü.

21' Fenerbahçe yine sağ kanattan geldi. Gökhan Gönül'ün ortası defanstan döndü

21' Fenerbahçe yine sağ kanattan geldi. Gökhan Gönül'ün ortası defanstan döndü

20' Maça Beşiktaş daha etkili başladı. Oyun daha çok Fenerbahçe alanında geçiyor. Beşiktaş kalesine doğru yapılan ortalar ise Hakan Arıkan'da kalıyor

17' Kullanılan serbest vuruşta Aurelio'nun Volkan'a bir müdahalesi var, Volkan yine bir sakatlık yaşıyor.

17' Maç çok sert başladı. Volkan ikinci kez yerde kaldı. Seyircinin tepkisi büyük. Faulü yapan isim ise Mehmet Aurelio

16' Bilica Quaresma'yı düşürdü ve Beşiktaş sağ taraftan tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

15' Dia sol kanattan çalımlarla geldi ancak ortası kaleci Hakan'da kaldı.

15' Zapotocny, Niang'ı düşürüyor, bu dakikalarda saha içerisinde gerginlik var. Fenerbahçeli oyuncular sarı kart bekliyor.

12' Volkan bu pozisyondan sonra sakatlık yaşıyor.

11' Beşiktaş çok tehlikeli bir atak yakaladı. Guti’nin pasında Nobre hareketlendi. Volkan kalesinden çıkıp topu uzaklaştırdı.

10' Maçta ilk 10 dakika geride kaldı. Maç birçok kez hakemin düdüğü nedeniyle durdu. Maç sert başladı

7' Beşiktaş geliştirdiği hızlı ataklarla golü arıyor.

6' Beşiktaş çok tehlikeli geliyor. Zapo'nun ortası defanstan döndü. Beşiktaş atağı devam ediyor

5' Beşiktaş çok tehlikeli geldi, Quaresma'nın vuruşu üst direkten döndü ancak hakem ofsayt kararı verdi.

4' Ekrem Dia'yı formasından çekiyor ve serbest vuruş kullanacak Fenerbahçe

2' Maçın başında iki takım oyuncuları da orta sahada pas yapıp kontrolü ele almak istiyor.

1' Ve dev derbi Beşiktaşlı oyuncuların vuruşu ile başlıyor.

