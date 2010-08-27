Fenerbahçe 1-1 PAOK

T24 - UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, sahasında normal süresini 1-0 önde bitirdiği maçta Yunan temsilcisi PAOK ile 1-1 berabere kalarak elendi.



İlk maçı PAOK takımı sahasında 1-0 kazanmıştı. Fenerbahçe rövanşta Yunan temsilcisini sahasında konuk etti. Sarı-lacivertli temsilcimiz 50'de Emre ile 1-0 öne geçti ve 90 dakika bu şekilde sona erdi. Karşılaşma uzatmalara gitti. 102. dakikada PAOK takımı Müslimovic'in golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Karşılaşma bu skorla sona erdi ve sarı-lacivertli takım Avrupa defterini kapattı.





KOCAMAN: KÜÇÜK BİR HATA YÜZÜNDEN TURU KAYBETİK



KADI KÖY'DE OLAY ÇIKTI



Fenerbahçe - Paok maçı öncesi olaylar çıktı. Paok taraftarlarını taşıyan otobüsler geniş güvenlik önlemleri altında , Şükrü Saraçoğlu stadyumuna yanaştı. Bu sırada stadyum önünde bekleyen Fenerbahçe taraftarlarıyla, otobüsden inen Paok taraftarları arasında karşılıklı tezahüratlar başladı. Bir süre sonra iki taraftar grubu birbirlerine şişe ve su fırlatmaya başladı. araya giren polis taraftarların sıcak temasını engellerken, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Paok taraftarları görüntü çeken gazetecilere de saldırdı. Polis olayları bastırmak için havaya ateş açtı.





MUHABİRLERE SALDIRDILAR



Paok taraftarı, tribünlerden attıkları maddeler nedeniyle 2 foto muhabirini yaraladı. Yunanistan temsilcisi Paok takımının taraftarları, Fenerbahçe ile oynanılan maçta tribünlerden, sahaya çakmak ve bayrak sopaları attı. Saha kenarında görev yapan 2 foto muhabiri ise, kendilerine isabet eden bu maddelerden dolayı yaralandı.





YUNANLI TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI



Selanik'ten sabah otobüslerle çıkarak, geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul'a gelen PAOK taraftarları, takımlarını yalnız bırakmadı. Yunanlı taraftarlar kendilerine ayrılan tribünde takımlarını desteklerken, tribüne Yunanistan bayrağı ve çeşitli pankartlar astı.



Yunanlı taraftarlara ayrılan 2 bin 500 biletin tamamının satıldığı bildirilirken, bazı taraftarlar maç başladıktan sonra stada girebildi. Yunanlı taraftarlar ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında tribünlerde boşluklar bırakılırken, araya özel güvenlik elemanları yerleştirildi. Yunanlı taraftarlarının bulunduğu tribünün önünde ise çevik kuvvet polisleri bekledi. Bu arada, PAOK taraftarlarının bulunduğu tribünün üstüne ağ çekildi. Öte yandan, karşılaşmanın başlamasına 1 saat 15 dakika kala bir grup Yunan taraftar, saha içinden tribünlere alındı. Bu sırada Fenerbahçeli taraftarlar, bu gruba tepki gösterirken, “Fatih Sultan Mehmet” diye tezahürat yaptı.





MUSLİMOVİC'İN GOLÜ UMUTLARI SÖNDÜRDÜ



Karşılaşmanın 102. dakikada Muslimovic'in attığı gol, Fenerbahçe'nin umutlarını söndürürken, PAOK'a turu getirdi. Golden sonra büyük sevinç yaşayan PAOK futbolcuları, taraftarlarının bulunduğu tribüne gitti.



Formasını çıkararak, yerinden çıkardığı korner bayrağına takıp sallayan Muslimovic, gol sevincini taraftarlarıyla paylaştı. PAOK taraftarları da tribünde meşaleler yakarak, tezahüratlarla gol sevincini yaşadı. Bu sırada Fenerbahçeli taraftarlar tribünlerden sahaya yabancı madde attı.



Fenerbahçeli taraftarlar uzatmanın son dakikalarında tribünleri boşaltmaya başladı. Yunan takımının oyuncuları maçtan sonra tribünlere giderek, tur sevincini taraftarlarıyla paylaştı.



Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Paolo Tagliavento xxx, Massimiliano Grilli xxx, Mauro Tonolini xxx (İtalya)

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Gökhan Gönül xx, Lugano xx, Bilica xx, Andre Santos xx, Mehmet Topuz xx (Dk. 91 Özer x), Cristian xx (Dk. 106 Gökhan Ünal x), Emre xxx (Dk. 75 Selçuk x), Stoch xx, Alex xx, Niang xx

PAOK: Kresic xx, Boussaidi xx (DK. 75 Sznaucner x), Contreras xx, Malezas xx, Lino xx, Sorlin xx, Pablo Garcia xx, Fotakis xx (Dk. 91 Koutsianikoulis x),

Vierinha xxx, Salpingidis xx, Filomeno xx (Dk. 83 Muslimovic xxx)

Goller: Dk. 50 Emre (Fenerbahçe), Dk. 102 Muslimovic (PAOK)

Sarı kartlar: Dk. 6 Boussaidi, Dk. 68 Malezas, Dk. 87 Pablo Garcia , Dk. 103 Muslimovic (PAOK), Dk. 55 Mehmet Topuz, Dk. 113 Lugano (Fenerbahçe)

















