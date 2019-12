Fenerbahçe 1-1 Manisaspor

T24 - Süper Lig'de 2011-2012 sezonuna fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, 3. hafta karşılaşmasında Manisaspor'u konuk ediyor...





Maçın canlı anlatımı



90'+5'Hakem son düdüğü çalıyor. Maç sona erdi.

90'+5'Fenerbahçe aleyhine ofsayta kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Semih Şentürk.

90'+5' Alex volesinde kaleci iyi yer tuttu ve tehlikeyi savuşturdu oyun devam ediyor.

90'+4'Orhan Sam ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

90'+4'Ferhat Çökmüş şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

90'+4'Fenerbahçe - Ceza alanına doğru çok uzun bir taç atışı.

90'+4'Ferhat Çökmüş şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

90'+4'Yiğit Gökoğlan topa vurduğu için hakem sarı kartını çıkardı.

90'+4'Manisaspor aleyhine ofsayta kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Yiğit Gökoğlan.

90'+4'Josh Simpson ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

90'+3'Volkan Demirel çıkıyor ve topu kontrol ediyor.

90'+3'Hüseyin Tok rakibinin arkasından sıçradı ve kafayı vurdu.

90'+3'Manisaspor, Ömer Aysan Barış ile korner atışını kullanıyor.

90'+3'Yiğit İncedemir, gol şansı ancak kaleci uzaklaştırıyor.

90'+2'Manisaspor köşe vuruşunu Ömer Aysan Barış ile kısa pas olarak kullandı.

90'+1'Manisaspor için kale vuruşu.

90'+1'Fenerbahçe şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.

90'+1'Hüseyin Tok şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

90'+1'Orhan Sam ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

90'Topa sahip olma oranları; Evsahibi takım için 48% - Misafir takım için 52% olarak gerçekleşti.

90'Jerry Akaminko şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

90'Caner Erkin ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

90'Ferhat Çökmüş şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

90'Fenerbahçe, Alex ile korner atışını kullanıyor.

89'Manisaspor şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.

88'Mehmet Güven rakibini arkadan itiyor hakem faulü verdi. Bilica faülü kullanıyor.

87'Manisaspor için kale vuruşu.

87'Fenerbahçe, Alex ile korner atışını kullanıyor.

87'Jerry Akaminko araya giriyor ve topu kornere gönderdi.

87'Reto Ziegler ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

86'Gokay Irevul rakibinin formasından çekiyor. Faule maruz kalan oyuncu Josh Simpson.

86'Ferhat Çökmüş şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

86'Orhan Sam ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

85'Yiğit Gökoğlan rakibini arkadan itiyor hakem faulü verdi. Cristian faülü kullanıyor.

85' Alex uzaktan bir şut denemesi ancak kaleci başarılı.

84'Manisaspor için kale vuruşu.

84'Fenerbahçe adına Bilica kafa vuruşunu yaptı ancak top dışarıda.

84'Fenerbahçe, Alex ile korner atışını kullanıyor.

84'Yiğit İncedemir araya giriyor ve topu kornere gönderdi.

83'Reto Ziegler ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

83'Ferhat Çökmüş şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

83' Cristian ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

82'Murat Erdoğan oyundan çıkıyor ve yerine Bekir Yilmaz oyuna dahil oluyor.

81'Bekir İrtegün oyundan çıkıyor ve yerine Orhan Sam oyuna dahil oluyor.

81'Manisaspor aleyhine ofsayta kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Josh Simpson.

81'Mehmet Güven ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

80'Hüseyin Tok şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

80' Alex ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

80'Murat Erdoğan şutunda isabet var ancak kaleci gole izin vermedi.

80'Murat Erdoğan rakiplerini birer birer geçiyor.

80'Manisaspor adına gelişen bir kontra atak.

80'Henri Bienvenu Ntsama topu düzelterek vuruşunu yaptı ama etkisiz bir vuruş.

80'Ömer Aysan Barış topu çıkarırken takımı adına tehlike yarattı.

80'Caner Erkin rakiplerini birer birer geçiyor.

80'Fenerbahçe, Alex ile korner atışını kullanıyor.

80'Semih Şentürk, gol şansı ancak kaleci uzaklaştırıyor.

79'Fenerbahçe, Alex ile korner atışını kullanıyor.

79'Henri Bienvenu Ntsama şut ama isabetsiz bir vuruş.

79'Bekir İrtegün ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

79'Ömer Aysan Barış şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

79' Alex ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

78'Hüseyin Tok şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

78'Gokay Irevul ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

77'Manisaspor için kale vuruşu.

77'Fenerbahçe gol arayışı içinde, Caner Erkin şut pozisyonu buldu, vuruyor ama farklı şekilde aut.

77'Reto Ziegler ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

76'Manisaspor şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.

75'Ömer Aysan Barış rakibini arkadan itiyor hakem faulü verdi. Reto Ziegler faülü kullanıyor.

74'İlker Avcıbay çıkıyor ve topu kontrol ediyor.

74'Caner Erkin ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

73'Volkan Demirel şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

73'Murat Erdoğan ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

73'Henri Bienvenu Ntsama kafayla kaleye doğru gönderdi ancak kalecide kaldı.

73'Caner Erkin ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

73'Hüseyin Tok şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

73'Semih Şentürk rakibinin arkasından sıçradı ve kafayı vurdu.

72'Fenerbahçe, Alex ile korner atışını kullanıyor.

72'Caner Erkin uzaktan şutunu çekti ancak kalecinin müdahelesi ile top kornere gitti.

72'Yiğit İncedemir rakibini arkadan itiyor hakem faulü verdi. Alex faülü kullanıyor.

71'Fenerbahçe aleyhine ofsayta kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Semih Şentürk.

71'Caner Erkin ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

71'Murat Erdoğan rakibini arkadan itiyor hakem faulü verdi. Caner Erkin faülü kullanıyor.

69'Fenerbahçe şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.

69'Topa sahip olma oranları; Evsahibi takım için 47% - Misafir takım için 53% olarak gerçekleşti.

69'Manisaspor için kale vuruşu.

69'Fenerbahçe adına Semih Şentürk kafa vuruşunu yaptı ancak top dışarıda.

69'Henri Bienvenu Ntsama ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

68'İlker Avcıbay çıkıyor ve topu kontrol ediyor.

68'Henri Bienvenu Ntsama ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

67'Manisaspor için kale vuruşu.

67'Fenerbahçe gol arayışı içinde, Alex şut pozisyonu buldu, vuruyor ama farklı şekilde aut.

67'Caner Erkin ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

65'G O L - Bilica kendi kalesine attı!

65'Yiğit Gökoğlan ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

65'Murat Erdoğan ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

65'Manisaspor şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.

65' Bilica şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

65'Josh Simpson rakiplerini birer birer geçiyor.

64'Jerry Akaminko şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

64'Henri Bienvenu Ntsama rakiplerini birer birer geçiyor.

63'İlker Avcıbay çıkıyor ve topu kontrol ediyor.

63' Cristian ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

63'İlker Avcıbay topu çıkarırken takımı adına tehlike yarattı.

63' Alex rakiplerini birer birer geçiyor.

63' Cristian ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

62'Fenerbahçe şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.

62'Hüseyin Tok şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

62'Semih Şentürk rakiplerini birer birer geçiyor.

61'Yiğit Gökoğlan şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

61'Fenerbahçe, Alex ile korner atışını kullanıyor.

61'Issiar Dia oyundan çıkıyor ve yerine Henri Bienvenu Ntsama oyuna dahil oluyor.

60'Reto Ziegler topu düzelterek vuruşunu yaptı ama etkisiz bir vuruş.

59'Fenerbahçe şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.

59'Fenerbahçe için kale vuruşu.

57' Alex volesinde kaleci iyi yer tuttu ve tehlikeyi savuşturdu oyun devam ediyor.

57'Manisaspor şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.

56'Semih Şentürk rakibini arkadan itiyor hakem faulü verdi. Hüseyin Tok faülü kullanıyor.

56'Hüseyin Tok şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

56'Caner Erkin rakiplerini birer birer geçiyor.

56'Fenerbahçe şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.

55' Cristian şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

55'Manisaspor, Ömer Aysan Barış ile korner atışını kullanıyor.

55'Joseph Yobo şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

55'Josh Simpson rakiplerini birer birer geçiyor.

55'Yiğit İncedemir ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

54'Mehmet Güven uzaktan bir şut denemesi ancak kaleci başarılı.

54'Yiğit İncedemir ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

53'Bekir İrtegün yapmış olduğu sert faul nedeniyle hakem tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

52'Ferhat Çökmüş şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

52'Semih Şentürk ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

52'Hüseyin Tok şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

52'Reto Ziegler ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

51'Eduardo Kahe oyundan çıkıyor ve yerine Mehmet Güven oyuna dahil oluyor.

51'Yiğit İncedemir rakibini arkadan itiyor hakem faulü verdi. Cristian faülü kullanıyor.

50'Manisaspor için kale vuruşu.

50'Fenerbahçe gol arayışı içinde, Bilica şut pozisyonu buldu, vuruyor ama farklı şekilde aut.

50'Reto Ziegler ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

50'Fenerbahçe köşe vuruşunu Alex ile kısa pas olarak kullandı.

50'Jerry Akaminko şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.49'Reto Ziegler ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

49'KIRMIZI KART! - Nizamettin Caliskan ikinci sarı karttan kırmızı kartı görüyor ve oyundan atılıyor.

49'Nizamettin Caliskan rakibini sert bir faul ile durduruyor. Faule maruz kalan Issiar Dia.

48'Bekir İrtegün şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

48'Murat Erdoğan ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

48'Josh Simpson şutunda isabet var ancak kaleci gole izin vermedi.

47'Josh Simpson rakibinin formasından çekiyor. Faule maruz kalan oyuncu Bekir İrtegün.

46'Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45'+2'Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor.

45'+1'Yiğit Gökoğlan rakibini arkadan itiyor hakem faulü verdi. Joseph Yobo faülü kullanıyor.

45'Josh Simpson topu düzelterek vuruşunu yaptı ama etkisiz bir vuruş.44' Bilica şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

44'Murat Erdoğan ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

44'Josh Simpson ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

44'Topa sahip olma oranları; Evsahibi takım için 50% - Misafir takım için 50% olarak gerçekleşti.

43' Cristian şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

43'Manisaspor, Ömer Aysan Barış ile korner atışını kullanıyor.

43' Bilica araya giriyor ve topu kornere gönderdi.

41'G O L - Issiar Dia golü attı.

41'Caner Erkin ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

40'Fenerbahçe için kale vuruşu.

40'Manisaspor gol arayışı içinde, Eduardo Kahe şut pozisyonu buldu, vuruyor ama farklı şekilde aut.

40'Murat Erdoğan ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

39'Issiar Dia rakibinin formasından çekiyor. Faule maruz kalan oyuncu Ferhat Çökmüş.

39'Hakem sportmenlik dışı hareketinden dolayı sarı kartına başvuruyor, sarı kartı gören oyuncu Nizamettin Caliskan.

38'Manisaspor aleyhine ofsayta kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Yiğit Gökoğlan.

38'Ömer Aysan Barış ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

38'Fenerbahçe, Alex ile korner atışını kullanıyor.

38'Hüseyin Tok araya giriyor ve topu kornere gönderdi.

37'Issiar Dia ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

37'Issiar Dia rakiplerini birer birer geçiyor.

37'Volkan Demirel çıkıyor ve topu kontrol ediyor.

37'Ömer Aysan Barış uzun oynuyor...

36'Fenerbahçe aleyhine ofsayta kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Alex.

36'Reto Ziegler ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

35' Bilica şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

35'Eduardo Kahe ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

35'Yiğit Gökoğlan şutunda kaleci tehlikeyi savuşturuyor ve oyun devam ediyor.

35'Yiğit Gökoğlan rakiplerini birer birer geçiyor.

35'Manisaspor şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.

34'Murat Erdoğan rakibini sert bir faul ile durduruyor. Faule maruz kalan Cristian.

34'Nizamettin Caliskan rakibini sert bir faul ile durduruyor. Faule maruz kalan Cristian.

33'Manisaspor için kale vuruşu.

32'Manisaspor aleyhine ofsayta kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Eduardo Kahe.

32'Yiğit Gökoğlan ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

31' Cristian rakibini arkadan itiyor hakem faulü verdi. Murat Erdoğan faülü kullanıyor.

31'İlker Avcıbay şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

31'Reto Ziegler ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

30'Joseph Yobo rakibinin formasından çekiyor. Faule maruz kalan oyuncu Eduardo Kahe.

30'Manisaspor şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.

29' Cristian rakibini arkadan itiyor hakem faulü verdi. Yiğit Gökoğlan faülü kullanıyor.

28'Ferhat Çökmüş şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

28'Gokay Irevul ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

28'Volkan Demirel çıkıyor ve topu kontrol ediyor.

28'Ömer Aysan Barış ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

27'Fenerbahçe için kale vuruşu.

27'Murat Erdoğan uzun oynuyor...

26'Yiğit İncedemir sağlık görevlileri tarafından tedavisi yapılmak üzere saha kenarına alınıyor.

26'Hakem oyunu tekrar başlatıyor.

25'Yiğit İncedemir bir sakatlık geçiriyor, hakem sağlık görevlileri sahaya çağırdı. Manisaspor için şanssız bir an.

24'Bu dakikalarda maç durmuş durumda.

24'Volkan Demirel çıkıyor ve topu kontrol ediyor.

24'Nizamettin Caliskan ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

24'Eduardo Kahe ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

24'Murat Erdoğan ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

23'Topa sahip olma oranları; Evsahibi takım için 49% - Misafir takım için 51% olarak gerçekleşti.

23'Hakem oyunu tekrar başlatıyor.

22'Yiğit Gökoğlan bir sakatlık geçiriyor, hakem sağlık görevlileri sahaya çağırdı. Manisaspor için şanssız bir an.

22'Bu dakikalarda maç durmuş durumda.

22'Fenerbahçe için kale vuruşu.

21'Fenerbahçe için kale vuruşu.

20'Fenerbahçe şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.

20'Manisaspor şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.

19'Manisaspor için kale vuruşu.

19' Alex rakiplerini birer birer geçiyor.

19'Issiar Dia ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

18'Volkan Demirel çıkıyor ve topu kontrol ediyor.

18'Yiğit Gökoğlan ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

18'Fenerbahçe için kale vuruşu.

17'Fenerbahçe için kale vuruşu.

17'Nizamettin Caliskan ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

17'Manisaspor köşe vuruşunu Ömer Aysan Barış ile kısa pas olarak kullandı.

17' Bilica araya giriyor ve topu kornere gönderdi.

17'Yiğit Gökoğlan ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

16'Ömer Aysan Barış serbest vuruşu kullandı ancak kaleye giden topu kaleci kontrol etti.

16'Sakatlanan Selçuk Şahin yerine oyuna Gokay Irevul girecek.

15'Selçuk Şahin sağlık görevlileri tarafından tedavisi yapılmak üzere saha kenarına alınıyor.

15'Bekir İrtegün rakibini arkadan itiyor hakem faulü verdi. Josh Simpson faülü kullanıyor.

14'Volkan Demirel çıkıyor ve topu kontrol ediyor.

14'Ferhat Çökmüş ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

13'Bekir İrtegün şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

13'Yiğit Gökoğlan ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

12'Issiar Dia şutunda isabet var ancak kaleci gole izin vermedi.

12'Volkan Demirel çıkıyor ve topu kontrol ediyor.

12'Josh Simpson ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

12'Josh Simpson rakiplerini birer birer geçiyor.

11'Hava şartları ve zemin futbol oynamaya son derece müsait.

11'Manisaspor için kale vuruşu.

11'Fenerbahçe adına Selçuk Şahin kafa vuruşunu yaptı ancak top dışarıda.

11'Fenerbahçe, Alex ile korner atışını kullanıyor.

10'Hüseyin Tok araya giriyor ve topu kornere gönderdi.

10' Alex frikiği ceza sahasına orta şeklinde kullandı.

10'Sakatlanan Michael Klukowski yerine oyuna Ferhat Çökmüş girecek.

10'Hakem oyunu tekrar başlatıyor.

9'Michael Klukowski bir sakatlık geçiriyor, hakem sağlık görevlileri sahaya çağırdı. Manisaspor için şanssız bir an.

9'Bu dakikalarda maç durmuş durumda.

8'Michael Klukowski rakibinin formasından çekiyor. Faule maruz kalan oyuncu Issiar Dia.

8'Volkan Demirel çıkıyor ve topu kontrol ediyor.

8'Ömer Aysan Barış ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

8'Joseph Yobo şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

8'Yiğit Gökoğlan ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

7'Fenerbahçe şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.

7'Fenerbahçe için kale vuruşu.

7'Fenerbahçe şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.

6'Nizamettin Caliskan, Manisaspor atağında topun gelişine doğru bir vuruş denedi ancak kaleyi tutmayan top auta gitti.

6'Eduardo Kahe ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

6'Selçuk Şahin şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

6'Yiğit Gökoğlan ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

5'Fenerbahçe için kale vuruşu.

5'Ömer Aysan Barış ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

4'Joseph Yobo şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

3'Eduardo Kahe rakiplerini birer birer geçiyor.

3'Hüseyin Tok şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

3'Issiar Dia ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

2'Murat Erdoğan şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

2' Cristian rakiplerini birer birer geçiyor.

2'Jerry Akaminko şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.

2'Semih Şentürk rakiplerini birer birer geçiyor.

1'Manisaspor forvetleri santrayı yaptılar ve maç başladı.

0'Hakem karşılaşmanın ilk düdüğünü çalıyor.

0'Sukru Saracoglu Stadi bu maça evsahipliği yapacak.

0'Sukru Saracoglu Stadi maça hazır. Her iki takımın sahadaki yerlerini almasını bekliyoruz.

0'Sukru Saracoglu Stadi maça hazır. Takımların sahadaki yerlerini almasını bekliyoruz.

0'Herkesin heyecanla beklediği bu maça Sukru Saracoglu Stadi evsahipliği yapacak.

0'Maç 5 dakika içerisinde başlayacak.

0'Müsabaka için herşey hazır. Takımların sahadaki yerlerini alması bekleniyor.