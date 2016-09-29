Fenerbahçe 1- 0 Feyenoord

UEFA Avrupa Ligi A Grubu 2. maçında Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord'u konuk etti. Maçın tek golünü 18'inci dakikada Emenike attı.

Ülker Stadı'nda yapılacak Fenerbahçe - Feyenoord maçı saat 22.05'te başladı. Karşılaşma TRT 1 ve Tivibu Spor 2 kanallarından canlı yayınlandı. Mücadeleyi İsveç Futbol Federasyonundan hakem Jonas Eriksson yönetti.

İlk 11'ler

Fenerbahçe



Volkan, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Ozan, Lens, Sow, Emenike

Feyenoord



Jones, Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Kongolo, El Ahmadi, Vilhane, Kuyt, Berghuis, Toornstra, Jorgensen

Robin van Persie ilk 18'de



Advocaat, takımın son 5 antrenmanında yer alan Robin van Persie'yi Feyenoord maçı kadrosuna aldı. Uzun bir süre sakatlık kabusu yaşayan Hollandalı yıldızın maça yedek olarak soyunup oyuna sonradan dahil olması bekleniyor. RvP son olarak Zorya Luhansk maçında forma giymişti.

Taraftara “Yüksek Rizikolu Maç” uyarısı



UEFA tarafından “Yüksek Rizikolu Maç” statüsüne alınanan Feyenoord karşılaşması için Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinde taraftarlarına uyarıda bulundu.



Fenerbahçe'den yapılan o açıklama:

"Avrupa Ligi A Grubu 2. karşılaşması, UEFA tarafından “Yüksek Rizikolu Maç” statüsüne alınmıştır. Bu müsabaka için UEFA ayrıca güvenlik delegesi ataması yapmıştır.

Bilindiği üzere 2012/2013 sezonunda oynadığımız UEFA maçlarında yaşanan önemli disiplin ve güvenlik ihlalleri sebebiyle kulübümüz çok ciddi yaptırımlara ve para cezalarına maruz kalmış, önemli mağduriyetler yaşamıştır.

Büyük Fenerbahçe’nin bu büyük taraftarı, daima, takımının iyi gününde yanında olmakla birlikte, kötü gününde de ayağa kalkmasındaki en önemli faktör olmuştur ve bundan sonra da böyle olacaktır. Konu ile ilgili taraftarlarımızın hassasiyet göstermelerini ve yalnızca takımımıza destek olmalarını önemle rica ederiz"

Fenerbahçe beraberlikle, Feyenoord galibiyetle başladı

Sarı Lacivertliler, A Grubu'nda oynadığı ilk maçta Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'la deplasmanda 1-1 berabere kalmış ve UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapamamıştı. Feyenoord ise ilk maçında İngiliz devi Manchester United'ı mağlup etmeyi başarmıştı.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geçirdiği 42. sezonda bugüne kadar 209 müsabakada boy gösterdi. Bu karşılaşmalardan 76'sını kazanan Fenerbahçe, 43 kez rakipleriyle berabere kaldı. Fenerbahçe, 90 mücadelede ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 44. maç

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 43 maça çıktı.

Sarı-lacivertliler, statü değişikliğiyle 2009'da UEFA Avrupa Ligi adını alan organizasyonda yaptığı 43 maçta 23 galibiyet elde ederken, 13 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

İç sahada 6 maçtır yenilmiyor

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında sahasında yaptığı son 6 maçı da kaybetmedi.

Fenerbahçe, bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransa Birinci Lig ekiplerinden Monaco ile Kadıköy'de yaptığı maçı 2-1 kazandı. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bu sezonki ikinci iç saha maçını ise UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda İsviçre'nin Grasshoppers takımıyla yaptı. Fenerbahçe, bu müsabakadan da 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maç öncesi bilgiler

Fenerbahçe, Feyenoord’la 2002-03 Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaşmış ve iki maçı da kaybederek elenmişti (0-1, 0-2).

Fenerbahçe, Hollanda takımlarıyla oynadığı son sekiz maçın sadece birini kaybetti (3 Galibiyet 4 Beraberlik). Sarı lacivertliler, Hollanda ekiplerine karşı oynadığı son altı maçın beşinde gol yemedi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı son 14 maçın sadece ikisini kaybetti (7 Galibiyet 5 Beraberlik).

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi gruplarında oynadığı son altı maçın dördü berabere bitti (2 Galibiyet).

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son altı maçı kaybetmedi (5 Galibiyet 1 Beraberlik), bunların son dördünü de kazandı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında evinde oynadığı son dokuz maçın altısında gol yemedi.

Feyenoord, bu sezon lig ve Avrupa’da oynadığı dokuz maçı da kazandı. Hollanda ekibi bu maçlarda 26 gol atarken sadece üç gol yedi.

Feyenoord, bu sezon deplasmanda oynadığı üç resmi maçı kazanırken hiç gol yemedi (toplam yedi gol attı).