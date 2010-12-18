Fenerbahçe: 1 - Sivasspor: 0

T24

49. dakikada Alex'in sağdan kullandığı korner atışında, arka direkte Mehmet Topuz'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.53. dakikada Cristian'ın pasında ceza alanı içinde Niang'dan önce kaleci Ramovic, çıkarak topa sahip oldu.55. dakikada Andre Santos'un ceza alanına girer girmez vuruşunda, top kaleci Ramovic'in parmaklarına değerek, üstten az farkla kornere çıktı.58. dakikada soldan ceza alanına giren Alex'in vuruşunda, savunmadan seken topu altı pasta önünde bulan Dia, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.77. dakikada ceza yayı önünde Alex'in kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top filelere gitti: 1-083. dakikada Stoch'un ceza alanı dışından vuruşunda top üstten auta gitti.86. dakikada Alex'in sağdan ortasında arka direkte sol çaprazda müsait durumda topla buluşan Stoch, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yakın mesafeden kötü bir vuruşla topu üstten auta attı.89. dakikada ceza alanı içinde sağ çaprazda Hayrettin'den topu kapan Gökhan Gönül'ün vuruşunda, kaleci Ramovic topu iki hamlede kontrol etti.Fenerbahçe, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak, ligin ilk yarısını galibiyetle tamamladı. Fenerbahçe, bu galibiyetle lider Trabzonspor ile puan farkını da yeniden 9'a indirdi.Fenerbahçe Şükrü SaracoğluYunus Yıldırım xx, Volkan Narinç xx, Asım Yusuf Öz xxVolkan xx, Gökhan Gönül xxx, Bekir xxx, Yobo xx, Andre Santos xx, Mehmet Topuz xx, Gökay xx (Dk. 62 Semih xx), Cristian xx, Dia xx (Dk. 62 Stoch xx), Alex xxx, Niang x (Dk. 82 Selçuk x)Ramovic xx, Uğur xx, Ivanovs xx, Diallo x (Dk. 22 Hayrettin xx), Ziya xxx, Erman xx, Mehmet Nas xx, Keita xx (Dk. 83 İbrahim x), Cihan xx (Dk. 57 Ceyhun x), Kadir xx, Suarez xDk. 77 Alex (Fenerbahçe)Dk. 12 Kadir, Dk. 40 Mehmet Nas, 90 2 Ziya (Sivasspor)